CES展 日韓大廠攻元宇宙商機

LG搭上元宇宙列車，在CES展搶曝光。(美聯社)

隨著「元宇宙 」構想掀起投資潮，南韓 現代汽車 、日本Panasonic及南韓樂金電子（LG）等亞洲業者也搶搭元宇宙列車，紛紛在本周舉行的美國消費電子展（CES）上，推出相關計畫及設備。

現代汽車7日宣布，與新加坡3D互動內容和平台營運商Unity簽署合作備忘錄（MOU），將攜手在虛擬世界複製現代在星國的實體智慧工廠，建立未來的元宇宙平台和商業路徑圖。

現代汽車也在CES展上提出「元移動」（metamobility）新概念 ，目標是將汽車業務擴展到虛擬世界。另一個鎂光燈焦點則是機器狗，該集團描繪的未來元宇宙藍圖，是由多種機器人設備將虛擬世界和現實世界連在一起。

樂金（LG）稍早宣布，已與多家元宇宙相關新創公司結盟，共推一項孵化計畫，這些業者包括透過虛擬實境（VR）技術打造企業培訓計畫的iQ3公司，及專攻元宇宙旅遊服務的沉浸式體驗新創I3M。

樂金旗下的矽谷新創部門LG Nova主管李奭武（音譯）說，此刻不想定義或描述元宇宙，「我們對它所知甚少，但知道它將是未來的一部分」。

Panasonic也正搶食元宇宙硬體商機，發表VR頭戴式裝置MeganeX。