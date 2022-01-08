美上月就業報告 外冷內熱

美國去年12月非農就業 人口僅增加19.9萬人，不到市場預期的一半，更是全年增加人數最少的一個月，但這份報告其實是「外冷內熱」，失業率下滑、工資穩健成長、勞動參與率也攀升，將能緩解聯準會（Fed）鴿派官員的部分憂慮。Fed鷹派官員已預期，最快3月就可能首次升息 ，今年內開始縮減資產負債表。

美國勞工部 7日公布，2021年12月非農就業人口增加19.9萬人，遠低於市場預估的45萬人，也比去年11月的24.9萬人（修正數）還少；去年10月和11月的就業人數合計上修14.1萬人，但這兩個月就業人數原就甚低。

不過，失業率下降0.3個百分點到3.9%，低於市場預估的4.1%，也低於Fed官員的長期中性失業率預估中位數；勞動參與率比11月微升0.1個百分點，為61.9%，符合預估；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職工作者，以及不積極求職者）從7.8%陡降到7.3%，顯示全職勞工人數大幅增加。

平均時薪月比提高0.6%，高於預估，升幅更是11月的2倍；年比則攀升4.7%，也高於預估。由於單月升幅擴大，顯示雇主因為僱工不易而進一步提高薪資。但企業將把新增的勞工成本轉嫁給消費者，從而加重通膨壓力。

經濟學者指出，新增就業人口偏少，原因不是就業市場疲軟，而是勞工短缺；失業率下降，勞動參與率僅微升，凸顯出工資持續上升，加重通膨憂慮，也大幅提高Fed於3月開始升息的機率。

不過，這份報告未完全反映Omicron新變異病毒株所引發疫情的衝擊，因為這波疫情是12月中開始惡化，預料將有更多勞工寧願留在家裡，衝擊短期就業市場展望。

多位Fed鷹派與鴿派決策官員都已說，今年將會升息。