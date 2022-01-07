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Google建生態圈 拚場蘋果

編譯陳家齊／綜合報導
Google一次推出近20個軟硬體計畫，想要建立龐大的應用生態系統，與蘋果拚場。（路透）
Google一次推出近20個軟硬體計畫，想要建立龐大的應用生態系統，與蘋果拚場。（路透）

美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）日前登場，少數今年繼續實體參展的Google，一次推出近20個軟硬體計畫，野心勃勃想要整合Android手機、藍牙耳機、智慧家電、汽車、Android智慧電視、Chromebook筆電甚至Windows個人電腦等裝置，建立龐大的應用生態系統，與蘋果公司拚場。

Google整合計畫最先推出的招牌功能將會是「快速配對」（Fast Pair），預計「數周內」推出。這項功能可讓藍牙耳機迅速在手機、電視與電腦之間配對切換，「數月內」還將進一步推出切換音源功能，譬如，正在電腦上用藍牙耳機看影片的用戶，在手機響起時，能立刻把耳機切換連線到手機通話，講完電話就自動切回電腦繼續看影片。

預計未來幾周內推出的另一功能，稱為「靠近分享」（Nearby Share），手機靠近電腦後，能自動跳出共享視窗，把手機照片立刻傳到電腦。這項功能將不只是支援Google自家Chrome電腦作業系統，未來也將支援Windows電腦。Google表示宏碁與惠普今年稍後開賣的Windows電腦將支援這項功能。

這兩項功能幾乎堪稱直接對應蘋果AirPods無線耳機、及iPhone的AirDrop功能。因此Google這些統稱為「在一起會更好」（Better Together）的計畫，被視為想模仿追趕蘋果的動作。蘋果因自行生產各種裝置，軟硬體結合能力超強，讓iPhone用戶常不斷添購蘋果其他裝置，在蘋果生態系中愈陷愈深。

Google在智慧手表方面也將效法Apple Watch，搭載Wear OS系統的智慧手表能用來立即解鎖手機、電腦，甚至當作汽車鑰匙使用。

Google也將強化Android手機的汽車鑰匙功能，就算手機放在手提包裡，只要靠近汽車就能直接解鎖，率先支援的車廠將是BMW。數位汽車鑰匙還將可傳給親友，讓他們用自己的手機解鎖使用你的汽車。

Google還將在Chrome電腦上直接支援各種Android手機上的通訊應用程式（App），手機靠近時會彈出對話視窗，電腦上不需安裝通訊App就能立即繼續對話。其他還有Android智慧手機能直接自動設定新買的Chrome電腦，以及智慧燈泡快速配對等功能。

分析指出，Google這次的計畫極為龐大，但各廠商的配合狀況不一定能跟上，類似Android手機生態「碎片化」的不一致問題可能同樣存在。例如，智慧電視可能無法透過軟體更新支援這些新功能，而Wear OS目前大廠中只有三星的Galaxy Watch4採用。

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