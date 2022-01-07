全球碳抵換搶手 價格飆漲

企業界與投資者為了達成碳中和目標，正爭相搶購「碳抵換」，造成供給吃緊。（美聯社）

企業界與投資 者為了達成「碳中和」（carbon neutralizing）目標，正爭相搶購「碳抵換」（carbon offset，或稱「碳補償」），需求激增帶動「碳抵換」價格大幅上漲，並造成供給吃緊。

史坦普全球普氏機構的數據顯示，從2021年6月到2022年元月期間，由種樹等方式產生的「自然基礎（nature based）」碳抵換價格，已經上漲逾二倍，從每公噸碳排放量4.65美元，上漲到14.40美元。

從去年11月的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26 ）以來，由於各國減碳 壓力加重，各界預測今年這塊自願性的碳市場規模，將擴張到數十億美元，使碳抵換的買氣激增。

倫敦自然資本合夥公司執行長林賽指出，過去18個月以來，碳抵換需求已經「衝破屋頂」，供給卻備受「壓縮」。高汙染企業之前是在「現貨」市場購買碳抵換，現在則尋求長期合約，同時投資機構也聚焦於此一有利可圖的市場。

亞洲Tribeca投資合夥人公司執行長克里瑞指出，碳抵換市場已成為企業投資組合中的重要成分，因為投資人愈來愈重視企業碳排量；由於需求持續增加，買家愈來愈難買到足夠碳補償數量。

研究機構指出，全球大約還有5.4億公噸已經產生的碳抵換，尚未使用，但其中包括可以購買的碳信用（carbon credits），以及已經被買下、和經紀商與用戶持有的數量。

出售碳抵換的非營利組織MyClimate表示，最近新產生的碳信用都已經「出售一空」。碳信用開發者已經不再是「價格接受者」，而成為「價格制定者」。

國際證券管理機構組織（IOSCO）表示，碳市場的投資買氣居高不下，也使全球標準得以增強。祕書長莫隆尼表示，由於複雜的市場及其他投資結構相繼出現，投資機構更需要有全球一致的標準來增強投資信心。他說，IOSCO未來的角色，繫於次級市場的交易集中在何處、以及COP26會議對市場的影響而定。