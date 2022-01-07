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哈薩克動盪 帶動國際鈾價上揚

編譯任中原／綜合報導

全球最大鈾產國哈薩克爆發民眾激烈抗爭事件，帶動國際鈾價近來飆漲，而且由於買家將更依賴其他鈾料供應國，因而使北美及澳洲的鈾料生產公司股價6日盤中也大漲。

哈薩克民眾因不滿燃料價格上漲，已在多座城市發動抗議行動，一些大型建築物起火，民眾並掌控前首都阿拉木圖的一座機場，通訊網路也受干擾。哈薩克政府已宣布全國進入「緊急狀態」，實施人員移動管制。總統托卡耶夫已接受內閣總辭，並表示他將掌控國安會，能有更大的軍隊指揮權，將在適當時機鎮壓抗議行動。

俄羅斯當局表示，哈薩克總統托卡耶夫已向俄國與「集體安全條約組織（CSTO）」成員國講求協助，將派遣「維和部隊」進駐哈薩克。CSTO主席亞美尼亞總理帕希尼揚指哈薩克民眾抗議事件有「外力介入」，因此CSTO將派遣維和部隊在進駐哈薩克。

UxC公司的數據顯示，國際鈾價5日大漲近8%，達到每磅45.25美元。UxC總裁辛茲表示，哈薩克鈾產量占全球40%以上，在全球的重要性相當於沙烏地阿拉伯在全球石油市場的地位，「儘管目前尚未出現供給短缺，但交易商都以可能出現短缺作為炒作題材」。

鈾料於去年9月強勁反彈，單月價格大漲24%。目前由於各國逐漸揚棄碳基燃料，使投資者都賭核電廠將獲新生。哈薩克動盪，加上歐盟判定部分核電計畫符合永續條件，使大部分北美鈾料生產廠商股價持續上漲。

儘管哈薩克陷入不安，可能干擾鈾料供給，但未立即導致鈾供給短缺或核電廠停工。核電廠普遍都有鈾料庫存，即使生產者交貨延後，電廠仍能繼續運作。且哈薩克還有數家鈾料生產業者因為距離緊張區域甚遠，目前仍然正常營運。

哈薩克 股價 石油

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