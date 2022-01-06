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史上最長 晶片交貨要等半年

編譯葉亭均、劉忠勇／綜合報導
最新調查發現，晶片從下單到交貨的「前置時間」在去年12月進一步拉長至25.8周。(路透資料照片)
最新調查發現，晶片從下單到交貨的「前置時間」在去年12月進一步拉長至25.8周。(路透資料照片)

最新調查發現，上月晶片從下單到交貨的「前置時間」進一步拉長至25.8周，改寫歷史紀錄，代表客戶等待晶片交貨的時間更久，也凸顯數月來衝擊許多產業的半導體短缺問題揮之不去。

彭博資訊報導，Susquehanna金融集團的研究報告顯示，去年12月業者採購半導體從下單到取得交貨的時間，已延長至約25.8周，較去年11月增加六天，也創下2017年開始追蹤這項數據以來最長紀錄。

從蘋果到福特，許多企業因為無法獲得足夠的半導體供應來滿足產品需求，面臨損失數十億美元營收，加強取得零件的相關努力，也推高生產成本。

Susquehanna分析師羅蘭德4日在研究報告中表示：「交貨前置時間延長的情況多變，但12月再度拉長。幾乎所有產品類別的都見到前置時間拉長到歷來新高，以電源管理和微控器的交貨期最長。」

以往前置時間拉長後，會出現一段供過於求的痛苦期。人們擔憂客戶可能為了確保獲得足夠數量的晶片而超量訂購，並且在稍後取消訂單要求，這在業界稱為重複下單。

研究顯示，雖然平均交貨期再度拉長，但一些大型供應商正更為及時地交付產品給客戶。研究說，博通的前置時間在12月「溫和下滑」至29周。

與此同時，紐約聯邦準備銀行發布命名為「全球供應鏈壓力指數」（GSCPI）的新指數，顯示打亂物流並引發高通膨的全球供應鏈壓力，可能已經觸頂，這對急欲撲滅高通膨隱憂的美國政府而言，或許可以鬆一口氣。

模型顯示，全球供應鏈壓力目前呈現4.5個標準差，是1997年來未曾見過極端水準，但或許不久可以緩和。經濟學家指出，供應鏈的干擾雖處於歷史高峰，但「已觸頂，且接下來可能開始緩和一些」。

在GSCPI中，紐約聯邦準備銀行經濟學家整合幾個華爾街採用的供應鏈指標，包括散裝輪運價指標波羅的海乾貨指數、追蹤貨櫃輪費率的Harpex指數，也納入勞工部計算來往美國空運成本的價格指數。

供應鏈 指數 晶片

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