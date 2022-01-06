3巨頭CES搶推晶片 台積大贏家

超微、英特爾及輝達在2022年美國消費性電子展（CES ）競推晶片 ，受惠各大廠釋出多款新晶片加速導入市場，且主力產品多採用台積電 先進製程，法人看好，隨晶片放量出貨，台積電持續成大贏家。

台積電先進製程獲大廠青睞並採用，特別是5奈米家族製程的5奈米與6奈米，先後獲得客戶直接點名採用，如英特爾GPU長期委由台積電操刀。其中，英特爾Arc品牌的繪圖處理器（GPU）代號為Alchemist已委由台積電6奈米操刀生產，超微新款Ryzen 6000與 7000系列處理器也採用5奈米家族製程。

英特爾此次於CES展中，已宣布Alchemist應用有超過50款產品。

超微此次發表新款Ryzen 6000系列NB處理器產品，以台積電6奈米製程生產，採用升級的AMD Zen 3+核心，也是首款內建RDNA 2架構顯示核心的NB處理器。

值得注意的是，超微執行長蘇姿丰首度提及，其Ryzen 7000系列處理器將採用5奈米Zen 4架構。

在輝達方面，搭載GeForce RTX 的全新筆電將問世，該公司也宣布採用其人工智慧（AI） 平台的自動駕駛車。輝達預期市場上將推出超過160款採用其RTX 30系列GPU的輕薄筆電，RTX 30多數由三星代工操刀，不過，近期業界傳出，輝達將推出RTX 40系列，主要委由台積電5奈米生產。