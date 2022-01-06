看好元宇宙商機 硬體淘金熱將起

美國消費電子展（CES）將登場，業者配合元宇宙 的問世，紛紛推出虛擬實境（VR）頭戴式裝置、感測器，以及相關晶片。英國金融時報報導，對投資 界來說，2022年正象徵元宇宙元年，將掀起一波擁抱相關硬體的「淘金熱」。

美國投資銀行傑富瑞股票策略師鮑威爾說：「回顧大眾化市場網際網路初期的淘金，第一階段最佳的押注就是硬體。」他並表示，這個過程最終需要更多的微處理器、龐大的運算能力、可穿戴裝置，將帶動相當於智慧手機早期的硬體需求。鮑威爾還指出，蘋果 一度達到3兆美元的市值，可能就是因為投資人看好蘋果即將推出和當初iPhone一樣具革命性的頭戴式裝置。

麥格理證券科技分析師達米安．宋（Damian Thong，音譯）認為，輝達和台積電股價大漲，也可以看見元宇宙所帶動對運算能力和雲端儲存的需求。

對於尚未被列名的日、韓廠商，也紛紛設法想跟著元宇宙蹭熱度。VIP研究和管理公司執行長崔真喆（Choi Joon-chul，音譯）說：「很多CEO已有危機感，擔心若不調整，會被甩在後面。」美國避險基金達頓投資分析師指出，南韓遊戲和娛樂業者已開始併購製片和軟體公司，以增強視覺效果，也讓他們的產品更能搭配元宇宙。