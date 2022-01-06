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砸360億 股神投資蘋果獲利1200億

編譯洪啟原／綜合報導
股神巴菲特對蘋果的投資，帳面收益已超過1200億美元，可望成為他最成功的投資之一。 （美聯社）
股神巴菲特對蘋果的投資，帳面收益已超過1200億美元，可望成為他最成功的投資之一。 （美聯社）

隨著美國蘋果公司的市值逼近3兆美元之際，「股神」巴菲特對蘋果的投資，帳面收益已超過1200億美元，可望成為他最成功的投資之一。

CNBC報導，巴菲特執掌的波克夏公司，在2016至2018年中持續買進蘋果，共計持有蘋果5%股權，持股成本為360億美元。隨蘋果股價開年大漲，這些股票的價值已漲至1600億美元。

除受惠蘋果股價大漲，波克夏也持續領取蘋果的配息，平均每年領取7.75億美元的股利。投資公司Edward Jones分析師沙那翰表示：「這無疑是波克夏過去十年最亮麗的投資之一。」

根據InsiderScore網站統計，波克夏的蘋果持股占股票投資組合的比重達40%。除了指數和指數股票型基金（ ETF ）公司，波克夏已成為是蘋果最大股東。

巴菲特曾說，iPhone是高黏著度產品，能把消費者持續留在蘋果生態系。他也曾在去年2月表示：「據我所知，這（蘋果）大概是全球最棒的事業，我認為蘋果不是一檔股票，而是波克夏的第三大事業。」

巴菲特的長期事業夥伴孟格（Charlie Munger），除了是波克夏副董事長，也是報紙與軟體公司Daily Journal的董事長。上季Daily Journal增持阿里巴巴股票近一倍，似乎對這個中國網路巨人的前景深具信心。

根據Daily Journal 4日向監管機關申報的文件，截至去年底，公司持有阿里巴巴602,060股，將近是去年9月底持股數302060股的兩倍。該公司也投資的富國銀行、美國銀行，最近兩個季末的持股數沒有變動。

蘋果 波克夏 投資

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