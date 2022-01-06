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歐元區PMI 探9個月來新低

編譯湯淑君／綜合報導
最新歐元區PMI顯示，上月歐元區經濟成長動能趨緩，降至九個月來最低水準。（路透資料照片）
最新歐元區PMI顯示，上月歐元區經濟成長動能趨緩，降至九個月來最低水準。（路透資料照片）

最新綜合採購經理人指數（PMI）顯示，上月歐元區經濟成長動能趨緩，降至九個月來最低水準，原因是新冠肺炎疫情復熾，抑制服務業景氣擴張，且若各國實施更嚴格的防疫限制，經濟活動可能進一步承受打擊。

IHS Markit公布，歐元區去年12月的服務業與製造業綜合PMI終值為53.3，低於初估值53.4和去年11月的55.4，更滑落到去年3月來最低。綜合PMI被視為衡量整體經濟健康度的良好指標，以50為榮枯分界線，高於50代表景氣擴張。

新冠病毒變種Omicron去年底迅速傳播，迫使歐洲多國政府重新祭出防疫措施以抑制傳染率，歐洲最大經濟體德國的動作尤其積極，明顯打擊該國服務業景氣，使元月展望蒙上一層陰影。

報告指出，服務業景氣降溫是拖累綜合PMI的主因。IHS Markit經濟學家海斯（Joe Hayes）說：「11月所見的產值加速擴張，不幸證明為時短暫。Omicron變種病毒擴散對服務業衝擊特別深，反映消費者又遲疑起來。」

凱投宏觀（Capital Economics）分析師亞倫雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）說：「12月綜合PMI終值證實，歐元區經濟在2021年底減弱，經濟動能漸失，但景氣仍在擴張。」

海斯指出，各國政府紛紛加強防疫措施因應疫情再起，歐元區經濟風險隨之升高。

歐元區上月服務業PMI降到去年4月來最低的53.1，低於初估的53.3和11月的55.9。

需求減弱和防疫限制趨嚴，使歐元區服務業者招聘腳步減緩至5月來最慢。去年12月的聘僱指數，從去年11月的55.4降到53.6。

上月歐元區製造業PMI也呈現下滑走勢，降至58，但與初估值相同，顯示當地製造業景氣有韌性，且供應鏈瓶頸改善或已局部減輕物價壓力。然而上月投入價格綜合指數為74.1，雖比去年11月的76.0稍降，仍然偏高。產出價格指數也下降，但仍盤旋在高點。海斯認為，這顯示歐元區通膨仍「過熱」。

歐洲央行（ECB）上月調高通膨預測，預估2022全年通膨率將達到3.2%，遠高於ECB訂在2%的目標。

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