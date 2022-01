三星今年TIGER策略要拉下蘋果

南韓媒體報導,三星 電子已擬定2022虎年的「TIGER」計畫,計劃透過更積極搶攻北美市場等行動,縮小在智慧手機 市場與蘋果 公司之間的差距。三星也在消費電子展(CES)5日揭幕前夕,發表Galaxy S21智慧手機星粉版S21 FE 5G,準備與蘋果拚場。

韓國前鋒報(Korea Herald)報導,三星高層主管在CES揭幕前舉行閉門會議,討論今年的智慧手機策略,也就是縮寫為「TIGER」的五大目標,包括「真正的第一」(True No. 1)、「提振(旗艦機種)市占率」(Improve market share)、「(縮小)與蘋果的差距」(Gap between Apple)、「提高產品占有綠」(Expanding the presence of products)和「創紀錄的一年」(Record year)。

TIGER策略反映三星對於在平價低階智慧手機市場處於劣勢的危機感。Counterpoint研究公司的資料顯示,三星去年上半年在全球最大智慧手機市場中國大陸的市占率為0.5%,較2010年同期減少0.7個百分點。此外,三星在第二大市場印度的市占率也持續下滑。不過,三星在北美和歐洲高階智慧手機市場的表現為歷來最佳,研調機構Strategy Analytics數據顯示,去年第3季三星在這兩個市場超越蘋果和小米,重登市占率榜首。