三星今年TIGER策略要拉下蘋果

南韓媒體報導，三星 電子已擬定2022虎年的「TIGER」計畫，計劃透過更積極搶攻北美市場等行動，縮小在智慧手機 市場與蘋果 公司之間的差距。三星也在消費電子展（CES）5日揭幕前夕，發表Galaxy S21智慧手機星粉版S21 FE 5G，準備與蘋果拚場。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導，三星高層主管在CES揭幕前舉行閉門會議，討論今年的智慧手機策略，也就是縮寫為「TIGER」的五大目標，包括「真正的第一」（True No. 1）、「提振（旗艦機種）市占率」（Improve market share）、「（縮小）與蘋果的差距」（Gap between Apple）、「提高產品占有綠」（Expanding the presence of products）和「創紀錄的一年」（Record year）。

TIGER策略反映三星對於在平價低階智慧手機市場處於劣勢的危機感。Counterpoint研究公司的資料顯示，三星去年上半年在全球最大智慧手機市場中國大陸的市占率為0.5%，較2010年同期減少0.7個百分點。此外，三星在第二大市場印度的市占率也持續下滑。不過，三星在北美和歐洲高階智慧手機市場的表現為歷來最佳，研調機構Strategy Analytics數據顯示，去年第3季三星在這兩個市場超越蘋果和小米，重登市占率榜首。