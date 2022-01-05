ASML火警 全球晶片荒恐惡化

荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）3日表示，旗下位於德國 柏林的一座工廠2日發生火警，目前火勢已撲滅，無人受傷，但現在要評估對營運的影響還太早，將花數日徹底調查與全面評估對今年生產計畫的影響。

據悉，此次艾司摩爾發生火警的德國廠是該公司於2020年收購的Berliner Glas公司，但當時並未公布收購金額。該廠區年營收約2.3億歐元（約2.61億美元），主要生產製造半導體微影設備所需零件如晶圓台、光罩盤和反射鏡模組等。

由於艾司摩爾是全球最大半導體微影設備商，主要生產極紫外光（EUV）與深紫外光（DUV）設備，也是目前半導體業界最搶手的機台。此次失火的廠區主力為晶圓台、光罩盤和反射鏡模組等，並非最核心的組裝業務。

即便如此，分析師 警告，艾司摩爾德國柏林廠這起意外，可能拉長全球晶片 短缺的持續時間。但艾司摩爾強調，現在要說明損害程度、或這起意外是否影響今年生產計畫，仍為時尚早，該公司數日徹地調查並全面評估，在評估結果出爐後，將更新情況。

由於晶片短缺，艾司摩爾正產能全開運轉。路透指出，該公司任何出貨延宕，可能衝擊正試著提高產能的晶片廠客戶。

艾司摩爾基本上是全球唯一的極紫外光先進製程設備供應商，在成熟製程的深紫外光設備市場，有日本Nikon等對手。

彭博資訊分析師指出，艾司摩爾柏林廠生產微影設備的關鍵零組件，若該公司出貨量因為這起意外減少10%，可能導致全球微影工具的供應減少約8.4%，因為艾司摩爾在這塊市場的市占率為84%，可能拉長全球晶片荒持續時間，但艾司摩爾的基本獲利能力可能不會改變。