馬斯克身價1天增326億美元

特斯拉執行長馬斯克的財富3日第二次超過3000億美元。（路透）

美國電動車大廠特斯拉 交車數改寫新高紀錄，激勵股價 勁揚，也讓執行長馬斯克 （Elon Musk）3日身價淨值再添326億美元，富比世雜誌和彭博資訊分析都顯示，這位全球首富的財富再度跨越3000億美元大關。

富比世報導，馬斯克身價淨值曾在2021年11月首度突破3,000億美元，但為時短暫；如今隨著特斯拉股價強勁反彈，馬斯克身價也再度躍上這個高門檻，3日衝上3,042億美元，穩坐世界首富寶座，比全球第二大富豪法國精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）遙遙領先大約1,036億美元。亞馬遜創辦人貝佐斯排名第三。

彭博億萬富豪指數則顯示，馬斯克的身價淨值在3日增至3,042億美元，也是2021年11月以來再度跨越這個門檻。

馬斯克身價節節上漲，要拜特斯拉股價飆漲之賜。

觸動最新一波漲勢的主要原因，是特斯拉2日宣布2021年第4季交車數將近30.9萬輛，優於華爾街分析師估計的26.6萬輛，也使2021全年交車總數超過93.6萬輛。

華爾街紛紛調高特斯拉股價展望，RBC從950美元進一步調升到1005美元，連看淡該股走勢並給「賣出」評等的摩根大通也從250美元上調到295美元。

有了交車數破紀錄的大利多鼓舞，特斯拉股價3日一口氣躍漲13.5%，收在每股1,199.78美元，市值重返1兆美元。對照下，投資人顯然把特斯拉上月30日召回47.5萬輛車的壞消息拋在腦後。

馬斯克目前持有大約15.6%的特斯拉股票。他近來持續脫售持股變現，準備繳納 行使約570萬股股票選擇權所衍生的稅，去年12月底在公開市場脫售了將近300萬股，過去一年期間總共售出1,570萬股，總價值（未稅）逾160億美元。馬斯克12月推文說，他2021全年得繳約110億美元稅金，這將使他名列美國史上個人繳稅大戶之林。

近年來馬斯克身價扶搖直上，2020年和2021年身價合計暴漲逾2,000億美元，光是去年就增加了1,160億美元，締造了富比世單一年度身價增幅最高紀錄。

若特斯拉1月公布的上季財報又大放異彩，可望為馬斯克財富錦上添花。