三星「TIGER」虎年策略：要拉下蘋果 積極拓展北美市場

三星電子擬定TIGER策略,目前是在2022年虎年擊敗蘋果。 路透

南韓三星 電子已擬定2022虎年「TIGER」計畫,積極拓展北美市場,並縮小在智慧手機 市場與蘋果 公司的差距。

韓國前鋒報(Korea Herald)報導,在今年拉斯維加斯消費電子展(CES)前夕,三星約40名高層主管在當地舉行閉門會議,討論今年的智慧手機相關策略。

三星的新策略包含五大目標,縮寫為「TIGER」,分別是「所有產品類型真正第一」("True" No. 1 in all product categories)、「提振旗艦機種市占率」("Improve" flagship market share)、「縮小與蘋果的差距」(narrow the "Gap between Apple")、「擴張產品知名度」("Expanding" the presence of products)和「創紀錄的一年」("Record" year)。

報導指出,出席這場會議的高管包括三星電子副主席韓宗熙(Han Jong-hee)、行動通訊事業部(MX)主管盧泰文(Roh Tae-moon)和SET部門營運長朴學圭(Park Hark-kyu,音譯)。

盧泰文表示:「MX部門的願景是從智慧手機銷售商轉型為智慧裝置公司。我們將成為提供創新體驗,受年輕世代喜愛的品牌。」

報導指出,TIGER策略反映三星對平價低階智慧手機市場失利的迫切感。研調機構Counterpoint Research的資料顯示,三星去年上半年在全球最大智慧手機市場中國的市占率為0.5%,較2010年同期減少0.7個百分點。此外,三星在第二大市場印度的市占率也正在下滑。