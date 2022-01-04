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三星「TIGER」虎年策略：要拉下蘋果 積極拓展北美市場

編譯林奕榮／綜合外電
三星電子擬定TIGER策略，目前是在2022年虎年擊敗蘋果。 路透
三星電子擬定TIGER策略，目前是在2022年虎年擊敗蘋果。 路透

南韓三星電子已擬定2022虎年「TIGER」計畫，積極拓展北美市場，並縮小在智慧手機市場與蘋果公司的差距。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導，在今年拉斯維加斯消費電子展（CES）前夕，三星約40名高層主管在當地舉行閉門會議，討論今年的智慧手機相關策略。

三星的新策略包含五大目標，縮寫為「TIGER」，分別是「所有產品類型真正第一」（"True" No. 1 in all product categories）、「提振旗艦機種市占率」（"Improve" flagship market share）、「縮小與蘋果的差距」（narrow the "Gap between Apple"）、「擴張產品知名度」（"Expanding" the presence of products）和「創紀錄的一年」（"Record" year）。

報導指出，出席這場會議的高管包括三星電子副主席韓宗熙（Han Jong-hee）、行動通訊事業部（MX）主管盧泰文（Roh Tae-moon）和SET部門營運長朴學圭（Park Hark-kyu，音譯）。

盧泰文表示：「MX部門的願景是從智慧手機銷售商轉型為智慧裝置公司。我們將成為提供創新體驗，受年輕世代喜愛的品牌。」

報導指出，TIGER策略反映三星對平價低階智慧手機市場失利的迫切感。研調機構Counterpoint Research的資料顯示，三星去年上半年在全球最大智慧手機市場中國的市占率為0.5%，較2010年同期減少0.7個百分點。此外，三星在第二大市場印度的市占率也正在下滑。

三星 手機 蘋果

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