特斯拉交車量 連兩季創高

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）上季再度克服供應鏈挑戰，全球交車量連兩季創新高，達到30.86萬輛，被分析師 形容為「令人瞠目結舌」，去年全年交車量也激增約87%，為這家電動車製造商加入1兆美元市值俱樂部的一年，畫下圓滿句點。特斯拉股價3日早盤大漲9.2%。

特斯拉2日公布，去年第4季交車量達到30.86萬輛，遠高於分析師預期的約20.3萬輛，也刷新之前的單季最佳紀錄、即去年第3季的24.13萬輛。上季交車量年比成長約70%，季比更增加近30%。

特斯拉2021年全年共交車93萬6,172輛，不僅高於市場預期，年增87%的成長率也超越該公司之前設定的50%目標。該公司曾多次表示，預計未來幾年的交車量每年成長50%。

特斯拉執行長馬斯克2日在推特表示：「世界各地的特斯拉團隊幹得好！讓我們實現怒吼的2020年代！」特斯拉曾說，應略為保守看待其交車數據，最終數字可能相差0.5%以上。

Wedbush分析師艾夫斯指出，在晶片短缺與物流限制依然存在之際，特斯拉上季交車數據「令人瞠目結舌」，也凸顯「綠能浪潮」正站穩腳步，上季是「特斯拉的得獎季」，交車數據甚至超越最樂觀的市場預期，將帶著龐大的順風進入2022年。他認為，這些數據將提振整體電動車產業的信心，本季中國的需求將維持強勁，會是多頭焦點。特斯拉並未公布各地區的銷售數據，但美國和中國是其最大市場，多數銷售來自Model 3和Y。