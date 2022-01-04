歐亞製造業景氣 持續擴張

在Omicron新冠變種病毒擴散之際，歐元區與亞洲去年12月的製造業景氣仍持續擴張。(路透資料照片)

在Omicron新冠變種病毒擴散之際，歐元區與亞洲去年12月的製造業景氣仍持續擴張，主要受惠於需求展現韌性、以及供應鏈 瓶頸趨緩，但隱憂仍是Omicron疫情 惡化。

歐元區12月IHS Markit製造業採購經理人指數（PMI）略降至58，仍遠高於象徵景氣榮枯線的50，且評估經濟健全度的產出次指標維持在53.8，反映製造業活動去年底保持韌性，工廠利用供應鏈瓶頸緩解的機會，以創紀錄的步調囤積原物料。

以各國來看，義大利製造業上月的擴張步調最快，法國擴張動能最弱，歐元區許多企業仍持續感受到供應短缺的衝擊，也有一些企業提到需求減弱的壓力。

IHS Markit資深經濟學家海斯（Joe Hayes）表示，歐元區製造業正出現一些初步的樂觀跡象，顯示困擾歐洲各地生產線的供應鏈危機，正開始消退，但目前仍無法排除新冠疫情、以及通膨進一步暴漲會持續干擾供應鏈的可能性。

在亞洲，則由北亞出口重鎮引領景氣復甦。台灣12月IHS Markit製造業PMI升至55.5，高於11月的54.9，而且是四個月高點。報告指出，供應鏈危機的最壞時刻有跡象已經過去，企業隨之強力擴產，但個別零組件緊缺影響了企業處理和履行訂單的能力，企業也指出人才招募困難，加劇積壓訂單的問題。

南韓12月製造業PMI也升至51.9，為三個月最高。供應鏈吃緊雖導致製造業產出繼續萎縮，但萎縮速度為三個月來最慢，同時新訂單加快成長，因國內需求好轉，也抵銷海外銷售低迷。馬來西亞和菲律賓12月製造業PMI都攀升，但印尼的擴張步調則小幅放緩，PMI降至53.5。

印度 12月製造業PMI降至55.5，擴張步伐放慢，但仍顯示印度經濟持續復甦，加上物價壓力持續上揚，使市場更加預期印度央行將提前收緊貨幣政策。

目前Omicron病毒仍在美國和歐洲部分地區肆虐，中國也持續以嚴格的防疫政策遏阻疫情，可能持續影響供應鏈，使亞洲製造業前景轉趨黯淡。