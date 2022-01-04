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2022全球半導體銷售 估破6000億

編譯季晶晶／綜合報導
2022年晶片銷售估將成長9%。（路透資料照片）
2022年晶片銷售估將成長9%。（路透資料照片）

最新報告估算，受惠於全球需求強勁與價格上漲等因素，2021年全球半導體銷售成長26%至5,530億美元的歷史新高，2022年預估將續增9%，將首度突破6000億美元大關。

安聯集團（Allianz）旗下的貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）3日發布「2022年電子業展望」報告指出，全球晶片銷售成長的背後迄今有三大助力，首先是消費電子產品出現罕見的強勁需求，個人電腦、智慧手機、音訊與視訊設備等約占最終半導體銷售的八成，還有供需緊俏已推升價格、以及運用5奈米製程的高價新世代晶片問世，進一步改善產品組合。

裕利安宜在展望2022年時指出，由於最終需求成長恢復常態、新產能將加速上線，上述三大因素都將降溫，但銷售依然看增9%，將首度突破6000億美元。報告也說，2023年為晶片業當前成長周期的第四年，銷售可能經歷高原期，因為歷史經驗顯示，半導體循環在平均經過12個月的調整期後，通常會維持四到五年。

報告指出，三個因素將為2022年的晶片業發展定調，包括電腦、伺服器及智慧手機等關鍵終端市場的需求正常化，還有難以預測和隨機的事件可能傷害台灣與南韓等關鍵晶片生產基地，以及美中科技冷戰的新發展可能導致晶片專業技術無法賣給中國企業。

報告也說，雖然北美、歐洲及日本都推動減少從亞洲進口晶片，但這在短期不致挑戰亞洲在晶片製造領域的主宰地位，長期而言，更可能促成更平衡的貿易流動。

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