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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

德法義政局牽動金融市場

編譯林奇賢／綜合報導

歐盟最大的三個經濟體的政局正在改變，德國新政府將推動改革，法國和義大利也將舉行重要選舉，可能牽動歐盟整體的財政與退休金等政策，進而對金融市場產生重大影響。

CNBC報導，德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的新政府已在去年12月宣誓就職，將逐漸推動綠能轉型與投資數位化等政策，同時也打算在現行對抗新冠疫情的刺激政策退場後，2023年起遵循穩健財政政策的立場，這些目標可能會影響歐盟對於調整財政規範的討論內容－正是投資人密切關注的環節。

歐元區雖有嚴格的財政赤字和負債目標，但這些規定卻缺乏執行力，外界也質疑這些目標在後疫情時代的可行性。各國政府的預算支出額、投入領域等決策，都可能直接影響債市。

法國將在4月舉行總統和國會大選，目前現任總統馬克宏還沒宣布尋求連任，目前他的民調支持物依然最高，但隨著各方人選開始公布政見，選民的意向也可能改變。目前民調支持率分居二、三名的候選人立場都是極右派，包括雷朋（Marine Le Pen）與澤穆爾（Eric Zemmour）。

在義大利，各界都在緊盯現任總理德拉基是會續任總理，直到明年任期屆滿，還是決定要角逐總統大位。義大利現任總統的任期將在1月底結束。

若德拉基繼續擔任總理，將確保義國對明年歐洲關鍵政策發揮影響力，但若他選擇總統職位，基於義大利國會席次的分裂程度，恐破壞義大利目前的政局均勢，帶來新一波政治不確定性。

義大利 歐盟 疫情

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