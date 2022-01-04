看好疫後觀光潮 峇里島搶蓋公寓

峇里島的地產開發商正在大興土木建造公寓，因為業者預期新冠疫情 後的旅遊熱潮將帶動在當地自住及長期旅宿的需求激增。

日經新聞報導，儘管峇里島在18個月疫情期間將國際遊客拒於門外，但這個熱帶度假勝地一直在各項旅遊調查中名列前茅，並在 Tripadvisor的2021年全球最受歡迎目的地名單位居首位。由於度假別墅早已被搶建，現在建商的興趣也轉向了公寓。

此外，根據研究業者STR和AirDNA在2020年針對27個旅遊市場的調查，雖然飯店與短租公寓都受疫情嚴重影響，但短租公寓較能承受疫情風暴 ，因為這段期間遊客偏好較大生活空間以及需要保持社交距離 。這項研究還發現，遊客在疫情期間的住宿期拉長了58%。

峇里島PBM建築師事務所建築師曼瑟表示，最近接受委託設計「Finns生活風格渡假村」，這個坐落在峇里島西岸衝浪勝地長谷、占地4公頃及耗資2億美元的開發案，包括206間豪華公寓、一座有滑水道的水上中心、網球、籃球場等運動設施，以及一座有彭博終端機的商務中心和一間交易室。

此外，還將有購物中心、醫療中心、公園和直升機停機坪。預計約兩年內完工。這些公寓將以地上權形式出售，售價為37.5萬美元至121.8萬美元不等。