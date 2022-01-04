看好疫後觀光潮 峇里島搶蓋公寓
峇里島的地產開發商正在大興土木建造公寓，因為業者預期新冠疫情後的旅遊熱潮將帶動在當地自住及長期旅宿的需求激增。
日經新聞報導，儘管峇里島在18個月疫情期間將國際遊客拒於門外，但這個熱帶度假勝地一直在各項旅遊調查中名列前茅，並在 Tripadvisor的2021年全球最受歡迎目的地名單位居首位。由於度假別墅早已被搶建，現在建商的興趣也轉向了公寓。
此外，根據研究業者STR和AirDNA在2020年針對27個旅遊市場的調查，雖然飯店與短租公寓都受疫情嚴重影響，但短租公寓較能承受疫情風暴，因為這段期間遊客偏好較大生活空間以及需要保持社交距離。這項研究還發現，遊客在疫情期間的住宿期拉長了58%。
峇里島PBM建築師事務所建築師曼瑟表示，最近接受委託設計「Finns生活風格渡假村」，這個坐落在峇里島西岸衝浪勝地長谷、占地4公頃及耗資2億美元的開發案，包括206間豪華公寓、一座有滑水道的水上中心、網球、籃球場等運動設施，以及一座有彭博終端機的商務中心和一間交易室。
此外，還將有購物中心、醫療中心、公園和直升機停機坪。預計約兩年內完工。這些公寓將以地上權形式出售，售價為37.5萬美元至121.8萬美元不等。
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