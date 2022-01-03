FT：南韓晶片業者加強在美遊說 爭取供貨黑名單中企

南韓半導體業者據傳在美國華盛頓加強遊說力道，圖為SK海力士的DRAM模組。路透

南韓晶片 製造業者正在美國華盛頓強化遊說，以因應美中緊張關係，並爭取贏得獲允向受貿易制裁的中國企業供貨的關鍵出口許可。

金融時報（FT）報導，三星、現代、SK集團和樂金（LG）等南韓四大財團帶頭韓企在美國的遊說行動，此時也適逢這些財團屈服於華盛頓希望在美國生產半導體、電動車 電池等戰略敏感產品的壓力。

報導說，樂金正規劃在華盛頓設立遊說辦事處，此前，該公司電池事業LG新能源公司捲入與南韓競爭同業SSK Innovation數十億美元的法律糾紛，這樁糾紛可能會干擾福特在美國的電動車計畫。此外，在客戶通用汽車因電池起火而耗費高昂成本召修電動車後，樂金也必須賠償通用。

此外，南韓的企業集團正尋求可向華為、中芯國際這類被美國列入黑名單中企出貨的出口許可。美國商務部從2020年11月9日至2021年4月發出允許出貨給華為和中芯國際的出口許可總金額超過1,030億美元。

樂金新能源一名主管表示：「我們正試圖聘請與華盛頓有關係的美國人，因為我們必須加強與美國政府和國會的聯絡關係。」「在美中關係惡化、國際貿易秩序和ESG要求改變之際，我們必須快速回應變化中的全球議題和降低全球供應鏈中的商業風險。」

全球第二大記憶體大廠SK海力士上月成立一個部門來管理美國事業，致力於完成以90億美元收購英特爾NAND快閃記憶體事業的案子。分析師說，由於美國反對把先進晶片製造設備出口至中國，SK海力士在無錫的DRAM工廠升級受阻後，也考慮在美國興建晶圓廠。

SK證券分析師Kim Young-woo表示：「南韓晶片製造業者現在必須與美國商務部和國防部更頻繁討論安全疑慮，因此他們必須聘僱更多美國前官員做為他們的遊說人士。」

SK集團的能源事業SK E&S今年也將設立紐約辦事處，由副會長Yu Jeong-joon執掌。該部門近年來已收購多家美國能源企業。一名SK的主管表示：「從半導體、電池到氫氣，美國對韓企的興趣急遽增加。我們將見到更多具有海外事業經驗的主管赴美，集團也會聘僱更多遊說人士，與華盛頓有效溝通。」