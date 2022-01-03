歐研議 核電天然氣列綠能

歐盟 正草擬計畫，準備把核能發電和一些形式的天然氣 發電計畫，歸類為「綠色」活動，可能引導金融市場視之為永續性投資 。

歐盟執委會1月可望提議一套規則，決定是否把天然氣和核能計畫納入「永續金融分類標準」─這份清單列出獲認可為「綠色投資」的經濟活動，及必須達到的環境標準。

建立這套標準，把「綠色」標籤留給真正對環境友善的計畫，意在鼓勵民間投資，並防止誇大環保效益的「漂綠」行為。布魯塞爾也打算用這套規則，作為評定一些計畫能否獲歐盟公帑補助的標準。

英國金融時報（FT）和路透報導指出，這項提案的草稿載明，只要備妥安全處理毒廢料的計畫、資金以及處置地點，且對環境不會造成「重大傷害」，核電就應當被視為一種永續性的經濟活動。

興建新核電廠，若能在2045年之前取得營建許可，即可獲「綠色」標籤。

天然氣發電廠若要被視為「過渡性」能源，進而列入「綠色」投資清單，必須符合的條件包括：產生的二氧化碳（CO2）排放量小於250克／千瓦時（kWh）、淘汰一座汙染度更高的化石燃料電廠，並在2030年12月31日前取得興建許可。這些電廠另須達到其他條件，例如擁有可燃燒低碳氣體的技術設備。

「過渡性」活動意指不全然「永續」，但因排碳量低於產業平均值，且在轉向乾淨能源的過渡期間不被汙染性資產套牢，所以可貼上「綠色」投資標籤。

這項草案將呈交歐盟諸國和專家小組審核，所以在1月正式公布前，內容仍可能更動。公布後，此提案仍可能遭多數成員國或歐洲議會否決。根據FT報導，法國、南歐和東歐諸國一直敦促歐盟，把他們最大宗發電能源納入「永續金融分類標準」。

另一方面，德國則朝完全廢核目標繼續前進，日前又關閉三座1980年代中啟用的核電廠，如今全德僅存三座核電廠仍在運轉。