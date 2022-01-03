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牛市不變? 千禧世代最樂觀

編譯陳家齊／綜合報導

全球投資人在2022年面對大量逆風的挑戰，諸如通膨升溫、聯準會（Fed）將進入升息循環，股市估值已經極高等，但一項針對百萬美元身價投資人的調查顯示，千禧世代與Z世代年輕投資人幾乎毫無懼意，認為今年仍是股市大豐收的一年。

CNBC在訪調750名擁有至少百萬美元資產可投資的投資人後發現，整體而言投資人最為憂慮通膨問題，但多為40歲以下的千禧世代與Z世代年輕投資人，完全不把通膨當一回事，這可能是這個世代從未對1970到1980年代的超高通膨有所記憶。

年輕世代也最樂觀看待今年市場展望，52%認為標普500指數還能再漲逾10%，而35%甚至認為會再漲15%，這樣的漲幅期待是其他任何年齡層的三倍以上。

93%的年輕世代也都認為，美國經濟今年表現將更強勁，其中61%甚至認為將極度強勁，這與其他年齡層僅有41%認為美國經濟今年會更好，形成強烈對比。

年輕世代也大舉投入加密貨幣，其中逾半表示目前手頭的資產已有一半放在加密貨幣中，而半數年輕投資人也表示今年還要再加碼投入加密貨幣。

不過專家警告，這份針對750人進行調查的統計，其中只有31人是40多歲以下的年輕人，樣本數太少，據此斷定所有年輕投資人的心態，並不準確。

再來，這些千禧世代與Z世代的年齡層跨界逾20年，其中有些人已生兒育女、正在繳房貸成家的成年人，有些則是單身新貴，投資心態不可能是相同的鐵板一塊。

整體而言，年輕一代投資人可能低估聯準會升息的風險，據二戰結束以來聯準會17次升息循環的紀錄，道瓊工業指數與史坦普500指數想要上漲都舉步維艱，是漲是跌，往往機率一半一半。

投資 指數 聯準會

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