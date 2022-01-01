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疫情衝擊油氣股 去年漲贏ESG股

編譯劉忠勇／綜合報導

新冠疫情可能衝擊需求的憂慮，曾在2021年打擊全球石油與天然氣類股的股價，重視環境的投資人也避之唯恐不及，但總結2021年表現，油氣類股的表現卻超越目前正當紅的環境、社會及公司治理（ESG）類股。

英國金融時報（FT）報導，截至2021年12月29日止，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪弗龍（Chevron）股價各漲逾40%，這兩檔股票引領全球能源股票基金，打趴成員包括上百家公司的美國和歐洲的永續型股票基金。

iShares MSCI 全球能源業指數股票型基金上漲37%，表現優於美國最大ESG基金Parnassus Core 股票型基金的28%。

相較於2020年的績效，ESG基金2021年的表現差強人意，暗示投資人對ESG基金的熱情略為降溫。獨立研究公司AlphaValue策略主管高提爾說，景氣循環股往往是會造成汙染的股票，但2021年初以來，資金流入循環股之勢始終沒停過。

Invesco太陽能ETF和 iShares全球綠能指數型基金（ETF）2021年跌逾25%。高提爾說，丹麥沃旭能源（ Orsted）原為ESG基金的最愛，但在歐洲建案受到風速降低和成本升高的影響，沃旭和風機製造商Vestas都已警告市況不利。

沃旭和 Vestas股價均在2021年跌約三成。相較下，油氣類股不僅受益於油價上漲，天然氣今年大漲也挹注甚豐。埃克森美孚已表示，天然氣價格上漲將使2021年第4季獲利比第3季增加7億-11億美元。

股票 股價 天然氣

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