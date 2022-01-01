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運輸成本增 IKEA漲價9%

編譯洪啟原／綜合報導
受到運送成本增加影響，IKEA漲價9%。(路透資料照片)
受到運送成本增加影響，IKEA漲價9%。(路透資料照片)

全球最大家具品牌瑞典宜家家居（IKEA）表示，所有商品價格將平均調漲9%，以反映持續上漲的運輸和原物料成本。

IKEA先前曾說，正租用更多運輸船隻、購買貨櫃以及重新安排不同倉庫之間的商品運送路線，設法緩解供應鏈受擾的問題，當時該公司也說，必須把成本轉嫁給消費者，並預估供應鏈干擾仍將持續下去。

握有IKEA多數全球門市的Ingka集團表示，IKEA全球產品價格將平均漲價9%，但也強調各地情況不同，反映出不同的通膨壓力，包括大宗商品成本和供應鏈問題。

Ingka營運長昂庫說：「很遺憾的是，自成本高漲開始影響全球經濟以來，這是我們首次須把部分增加的成本，轉嫁給消費者。IKEA持續面臨運輸和原物料大幅受限的情況，導致成本升高，且短期內沒有緩解的跡象。」

昂庫研判，供應鏈受擾將延續至2022年。Ingka已在年報中警告，目前面臨的挑戰將延續到2022年。

IKEA發言人說，各地的產品價格漲幅各異，將符合IKEA全球漲價約9%的原則，平價仍是IKEA的事業核心，其營運焦點也始終擺在以許多人能負擔的價格，提供高品質而永續的居家裝修產品。

供應鏈 瑞典

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