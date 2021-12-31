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LG、三星鋰電池價格 喊漲

編譯易起宇／綜合報導
原料鋰價格躍漲，LG新能源和三星SDI將調漲電池價格，跟進中國腳步。（路透資料照片）
原料鋰價格躍漲，LG新能源和三星SDI將調漲電池價格，跟進中國腳步。（路透資料照片）

南韓媒體報導，由於關鍵原料鋰的價格躍漲，南韓電池大廠LG新能源（LG Energy Solution）和三星SDI將調漲電池價格，跟進中國同業的腳步。

南韓每日經濟新聞旗下的英文媒體Pulse報導，知情人士透露，三星SDI已通知旗下銷售據點，21700圓柱型鋰離子充電電池將漲價7%－8%。LG新能源1月起也將調漲圓柱型電池價格10%。

中國廠商比亞迪（BYD）2021年10月已通知汽車製造商客戶特斯拉和福特，將從2021年11月所收到的訂單開始，調漲電池價格20%，其他中國廠商也準備跟進。

鋰價走高已造成電池成品價格的漲價壓力。SNE研究公司的數據顯示，鋰化合物是2021年漲幅最大的重要電池原料。在生產廣受使用的鎳鈷錳（NCM）電池和磷酸鐵鋰（LFP）電池時，都須使用鋰化合物。

截至2021年12月23日，南韓的碳酸鋰價格為每公斤5萬韓元（42美元），是一年前的六倍多。氫氧化鋰價格也漲了三倍，達到4萬韓元。所有陰極和陽極材料價格也都上漲，中國廠商使用的LFP電池陰極材料比一年前漲了兩倍。

由於電動車需求持續成長，電池原料價格預料將繼續走強。SNE研究公司預估，全球鋰需求將在2030年達到69.6萬噸，遠高於2021年的10.5萬噸；鈷需求將達到17萬噸，高於2021年的9.2萬噸，鎳需求也將從2021年28萬噸增加到238萬噸。

南韓電池大廠2021年都在確保原料供應穩定。LG新能源已和澳洲、加拿大的鋰礦場簽定長期供應約，並和美國廠商簽定回收鎳合約。SK On已分別向瑞士和中國廠商爭取鈷和鎳的供應。三星SDI則入股一家中國鋰礦公司，並和澳洲廠商簽定鎳和鈷的長期供應合約。

南韓 三星 澳洲

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