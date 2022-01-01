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彭博：2022全球糧價衝新高

編譯陳家齊、黃淑玲／綜合報導
策略師展望2022年時認為，全球糧價未來一年將衝上新高。（路透資料照片）
策略師展望2022年時認為，全球糧價未來一年將衝上新高。（路透資料照片）

大宗商品行情在2021年大放異彩，部分原料價格的凶猛漲勢就連強勁的股市都自嘆不如，彭博資訊策略師展望2022年時認為，全球糧價未來一年將衝上新高，銅價可能再漲破每噸1萬美元，油價後市穩健，但黃金和白銀價格看跌，鐵礦砂前景也不妙。

分析師與交易員表示，2022年全球經濟將持續復甦，對原物料商品的需求仍強，將支撐價格，但漲勢可能沒有2021年這麼猛烈。2022年商品市場仍將面臨新冠疫情的持續挑戰、聯準會（Fed）升息、通膨的考驗以及供應鏈瓶頸等問題。

彭博策略師指出，2022年全球糧食價格可能將再創新高，造成最為迫切的通膨風險，漲價問題一方面是受到能源價格上漲的影響。聯合國糧價指數只要再漲不到3%，就會又創史上新高。

在基本金屬之中，鎳價看來前景光明，需求持續上升，電池需要用鎳，鎳價料將在2022年連續第四年上漲。

銅價則可能再度漲破每噸1萬美元價位，全球商品交易市場的銅量嚴重不足，現貨價格對期貨享有高額溢價的狀況將持續。

油價前景看來相當穩健，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在2022年初召開產量策略會議，可能使油價繼續攀漲，美國總統拜登的汽油大缺貨惡夢將在某個時間點降臨，他寄望釋出戰略儲油可以解決問題，但成效不高。

部分分析師認為，石油與液化天然氣（LNG）供給可能持續吃緊，因為這類商品的生產量能需要多年時間規劃，無法說增加就增加。不過，彭博策略師預估，國際金價將會受創，這項「無聊」資產長期維持在每英兩1,800美元價位，在Fed明確轉鷹後，市場利率看升，而隨著利率上揚，持有黃金等於遭到貶值懲罰，金價可能進入熊市，銀價也將跟隨金價走低。

鐵礦砂2022年預料將再度跌破每噸100美元，因為海運的礦砂目前過量供應，而中國將繼續抑制鋼鐵產量，港口堆積的鐵礦砂數量將創新高。若中國的鐵礦砂需求下滑，行情就有下跌風險。

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