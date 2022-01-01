OPEC+下周開會 增產政策擬不變

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周開會時，可能會維持現行的增產政策，即2022年2月每日產量將續增40萬桶，因為OPEC+已較不擔憂Omicron 新變異病毒株對原油需求的影響。

以及最近油價 再度回升。油市專家也預測沙烏地阿拉伯將大幅調降2022年2月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP） 。

路透報導，OPEC+消息人士指出，「目前尚未聽到任何有關OPEC+將改變路線的說法」；其他消息人士也說，預料下周會議將不會改變既定的增產量。

2021年11月26日確定Omicron新毒株出現時，布蘭油價曾重挫逾10%，跌到每桶約72美元，但之後又逐步回升到80美元附近。

消息人士表示，這證明維持增產是正確決定。

俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克本周說，OPEC+已拒絕美國總統拜登 提出的擴大增產要求。美國雖與多國聯手釋出戰略原油庫存，但諾瓦克表示，這種做法對油市的短期影響有限。

路透也引述亞洲油市消息人士指出，沙國2月銷往亞洲的所有品級原油的OSP，可能都比元月大幅調低，主因為2021年12月油市供給解紓給，中東基準油價及亞洲現貨油價大跌，以及亞洲煉油廠將陸續進入歲修，需求將因而減緩。

新加坡市場分析師預測，2月阿拉伯輕原油OSP每桶將比元月調降1.3-1.7美元，也就是比阿曼／杜拜平均油價每桶溢價1.6-2.0美元。

特輕原油將調降1.5-1.8美元，即每桶溢價2.7-3.0美元；中級原油調降1.3-1.7美元，即溢價1.35-1.75美元；重級原油的預估調降區間最大，為每桶0.55-1.80美元，即溢價0-1.25美元。