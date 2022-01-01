貨櫃運價指數 連五周創高

(路透資料照片)

全球貨櫃輪運價指數 2021年封關表現，再度讓市場驚呼。上海航交所去年12月31日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），連八周上漲、連五周刷新紀錄，2021年最後一周寫下5,046.66點的新天價，遠東-美西、歐洲、地中海全面上漲並續創新高。

貨櫃航運產業持續發威，台灣的貨櫃三雄獲利大爆發，員工關心的年終獎金也大好，長榮海運的年終獎金達40個月，投資 人更想知道貨櫃輪今年的景氣好壞。

法人表示，SCFI指數及各種主要運價表現，對於市場投資人而言就是最重要指標，SCFI及所有遠洋線運價全面走揚，美東線的漲勢持續擴大，看到這樣的貨櫃輪指數表現，持有貨櫃輪股票的投資人，應可以安心過年。

去年12月下旬歐美已經進入過節期間，原本市場認為各種物資的需求會減弱，運價會回跌。但去年12月的SCFI連五周創高，近一周漲幅達1.83%、12月單月漲幅達6.76%。

上海航交所公布美西線每FEU（標準40呎櫃）運價，本周漲幅最大達3.18%，價格7681美元，再締新猷，月漲幅達9.43%；美東線周漲幅度為2.01%，價格來到11579美元，月漲幅9%。目前四大遠洋航線 中，僅遠東-美東還沒有創新高，但12月以來周周漲，已經逼近2021年9月寫下的天價11976美元。

全球主要航線運價也被貨攬業者預言「沒有最高只有更高」，12月以來運價沒有回檔，更不斷衝高，遠東-地中海每20呎櫃周漲幅1.55%、月漲幅3.9%，每20呎櫃價格來到7,535美元；遠東-歐洲線每20呎櫃來到7,751美元，周漲幅1.04%、月漲幅為2.16%。

全球塞港的問題演變成結構性問題，即使官方介入也無法改善，歐、美都進入年底的假期，亞洲還有一堆等著排隊出口到美國市場的商品。

疫情變化多端，因擔心市場物流供應鏈隨時變化，亞洲廠商也準備在1月底、農曆春節前全面趕工出貨，今年1月運價表現恐怕也很難走低。

對於2022年市場的展望，國內的海運業者普遍認為，整體市場仍供需失衡。海運專業機構預估，貨量增加5.9%、船舶供給量僅增加4.5%，2022年的貨櫃輪市場的能見度很高，要到2023年才開始有大量新船加入，屆時全球海運市場的變化會比較大。