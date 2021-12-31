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油價看漲、金價恐跌 盤點商品市場2022年展望

編譯陳家齊／綜合外電
原油價格2022年看來仍將走強。 路透
原油價格2022年看來仍將走強。 路透

2022年彈指之間就到了，在2021年大放異彩的商品市場，有時漲勢凶猛連強勁的股市也自嘆不如。2022年將有疫情的持續挑戰、聯準會的升息、通膨的考驗以及供應鏈持續的瓶頸問題。

彭博資訊策略師盤點主要大宗商品在2022年可能的行情走向：

首先，全球食品價格恐將再創新高，造成最為緊急的通膨風險，漲價問題一方面是受到能源價格上漲帶動，聯合國的指標性糧食價格指數不能再漲超過3%，否則就會又創史上新高。

其次，金價將會受創，這項「無聊」資產長期維持在每英兩1,800美元價位，隨著利率上揚，持有黃金等於遭到貶值懲罰，金價可能進入熊市。而銀價也將跟隨金價腳步。

而在基本金屬中，鎳價看來充滿光明前景，需求持續上升，電池需要用鎳，鎳價料將在2022年連續第四年上漲。

銅價可能漲回每噸1萬美元價位，甚至更高，全球商品交易市場的銅量嚴重不足，現貨價格對期貨享有高額溢價的狀況將持續。

鐵礦砂將會跌至每噸100美元以下，因為海運的礦砂目前過量供應，而中國大陸將對鋼鐵減產，港口堆積的鐵礦砂數量將創新高。

油價看來相當堅實，2022年一開頭將會有OPEC+的產油國會議，目前價格走向是上行風險。

拜登的汽油大缺貨惡夢將會重新降臨，拜登寄望釋出戰略儲油可以解決問題，但市場風向與他作對，看看加油站的價格就很清楚。

金價 拜登 疫情

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