末日博士：全球明年陰霾重重

羅比尼。（路透）

「末日博士」羅比尼與著名經濟學者伊爾艾朗在展望2022年全球經濟與金融市場時，都強調「陰霾重重」。羅比尼警告，各國央行 政策「正常化」，以及諸多地緣衝突及系統性風險，都可能使市場明年回檔修正；伊爾艾朗則憂心，投資 人可能會因兩個「驚嚇」，面臨猝不及防的風險。

羅比尼指出，多國央行都已不得不承認通膨將更持久，寬鬆政策開始逐步退場，為利率正常化鋪路，從而使財政脆弱的新興經濟體面臨金融震撼，且目前金融市場都已經或接近泡沫化，2022年貨幣政策啟動正常化時，資產與信用泡沫可能萎縮。

他也提出三項地緣衝突風險。第一是俄羅斯準備入侵烏克蘭，西方國家的制裁行動可能使歐洲能源供給益發短缺。

其次為美中冷戰情勢加劇、中國大陸不斷加重對台灣與南海的軍事壓力，以及美中經濟加速脫鉤，可能將導致經濟陷入停滯性通膨。

笫三是伊朗已逼近核武國臨界點，但與「六強」之間談判毫無進展，如此將使以色列考慮襲擊伊朗的核子設施，一旦發生，將對全球經濟造成停滯通膨。

羅比尼指出，全球系統性風險包括氣候災難頻仍，全球乾旱已刺激糧食價格飆漲，在此同時，再生能源迄未充分供應，傳統燃料投資明顯不足，也導致能源價格暴漲。且多國政治運作益發失能，美國兩黨空前對立，全球民粹派政黨氣燄也愈來愈高。

伊爾艾朗強調，2022年將有兩大「驚嚇」。第一是通膨升高將增添全球經濟、金融市場及公共政策的不確定性，包括可能重創經濟成長、聯準會（Fed）及各大央行的緊縮速度與可能採取的政策措施、市場金融情勢轉緊的速度有多快、經濟與金融的衝擊程度，還有美債殖利率 是否上升以及其對股市的影響，這也牽動最易受市場動盪衝擊的國家及產業展望。

伊爾艾朗指出，第二個「驚嚇」是中國是否仍適合投資。

由於中國當局大力整治科技、地產及其他產業，使經濟與企業基本面分析退位，改由「共同富裕」路線掛帥，加上政府對本國及外國投資人給予差別待遇，都提高中國投資展望的複雜度。