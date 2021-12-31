美影音串流平台 決戰亞洲

美國各大影音串流平台擴大投資亞洲內容，以吸引本地觀眾。圖為示意圖。(美聯社)

日經新聞報導，美國各大影音串流平台正大手筆投資 以吸引亞洲觀眾，迪士尼 （Disney）計畫2023年前製作50部原創的亞洲電影和電視劇，而亞馬遜（Amazon）將採購當地製作的內容。

迪士尼已改採新的亞洲策略，在核心市場建立並擴大製作團隊，計劃未來18個月發行50部左右的原創戲劇。亞馬遜本月稍早說，明年起會在泰國 、菲律賓、印尼及新加坡等東南亞國家，為旗下Prime Video串流服務製作和採購內容。

在此之前，內容供應商都還在強力宣傳好萊塢強片，但Netflix的收視數據凸顯亞洲觀眾偏好本土口味的趨勢。日經分析Netflix從6月28日到12月12日的數據發現，在美國市場，除了魷魚遊戲外，受歡迎的全都是在本地製作的電視劇或動畫節目。在日本，韓劇和日本動畫的收視率較高。韓劇也在泰國受到歡迎，與當地製播的節目分庭抗禮。

相較於歐洲，亞洲觀眾似乎更偏好在地內容。美國以外地區製作的節目，在英國和法國的節目人氣榜上分別僅占20%和31%，但這段期間（6月28日至12月12日）在日本、南韓或泰國的Neflix節目表上，美國製作的內容無法維持五周以上。

迪士尼公司亞太地區總裁姜熡可（Luke Kang）指出，亞洲的收視趨勢反映了與美國的語言和文化差異。他說，亞洲觀眾想要看和自己相關的內容。

Netflix大約2015年開始擴大投資亞洲內容，截至9月底，在亞太地區擁有3,000萬訂戶，比一年前增加近30%，對該公司最近的客群成長貢獻良多。在今年頭九個月，來自該區的收入占總營收逾10%。

亞洲的內容也開始吸引全球各地觀眾的目光。例如，南韓闖關生存劇「魷魚遊戲」在上映後28天的總觀看時數多達16.5億小時，而且在該劇爆紅後，11月上映的暗黑劇「地獄公使」（Hellbound）也在亞洲以外地區也獲得關注，儘管人氣不如「魷魚遊戲」。

另據英國金融時報（FT）報導，串流媒體大戰也促使媒體集團在新內容的花費超過1000億美元。康凱斯特（Comcast）、華納等美國八大媒體集團計劃明年在新電影和電視節目上，至少花費1150 億美元。這些媒體巨頭擔心在經歷2020年和2021年的強勁成長後，2022年將更難吸引新客戶，因而砸重金投資。