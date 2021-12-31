2021…瘋狂創紀錄一年

另外2021年的美股共有70次創下新高。(美聯社)

儘管新冠疫情陰霾還沒消散，但在新冠疫苗接種日漸普及與多國寬鬆政策的支撐下，2021年仍締造許多瘋狂紀錄，美股70次創新高、蘋果股價 24次刷新紀錄，還有迷因股（meme）、加密貨幣及特殊目的併購公司（SPAC）熱潮等，但新興股市及黃金都錯失這場盛宴。

巴隆周刊報導，史坦普500指數 29日小漲0.1%至4793.06點，為今年來第70次衝上新高，是1995年來創下最多次收盤紀錄的一年。

道瓊工業指數29日收盤站上36488.63點，是今年來第45次締造新猷，那斯達克綜合指數今年來也創收盤新高46次。蘋果股價今年來大漲35%，市值接近3兆美元。美股31日仍將交易。

日經225指數今年漲4.9%，收28791.71點，為1989年來最高的封關價。

指數型股票基金（ETF）今年來至12月中旬止共吸引9000億美元資金流入，同期新推出的ETF數量締造450檔的新紀錄，使整體產業規模成長至7兆美元。

散戶也搭股市熱潮，迷因股遊戲驛站（GameStop）股價1月最高衝上483美元，本月29日收盤雖為153.93美元，今年來仍漲717%，另一支迷因股AMC今年來飆漲1218%；加密貨幣漸成主流，比特幣、乙太幣等虛擬貨幣 行情今年稍早都衝上新高，非同質化代幣（NFT）也爆紅。SPAC熱潮短暫降溫後再起，spacinsider.com網站數據顯示，今年共612家企業透過SPAC上市，籌得1622.8億美元。

不過，在美元指數今年來強升6.7%的壓力下，新興股市和黃金都表現疲軟。

MSCI新興市場指數今年來跌5.7%，是2018年來最差，紐約黃金現貨30日盤中跌破每英兩1800美元，今年來跌逾5%，表現六年最差。