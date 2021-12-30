我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

風向變了 Netflix在內各大串流平台大力投資亞洲內容

編譯季晶晶／綜合外電
美國各大影音串流平台擴大投資亞洲內容，以吸引本地觀眾。示意圖。美聯社
美國各大影音串流平台擴大投資亞洲內容，以吸引本地觀眾。示意圖。美聯社

日經報導，美國各大影音串流平台正大手筆投資以招徠亞洲觀眾：迪士尼（Disney）計劃2030年前製作50部亞洲原創劇和電視影集；亞馬遜（Amazon）將採購本土內容。

直到最近，內容供應商都還在強力宣傳好萊塢片，但Netflix的收視數據凸顯出這股討好本土口味的趨勢。

迪士尼改採新亞洲策略，在核心市場建立並擴大製作團隊，計劃未來18個月發行50部左右的原創劇。

亞馬遜明年起會在東南亞國家，為旗下Prime Video串流服務製作和採購內容。

日經分析Netflix自6月28日到12月12日的數據發現，在美國市場，除了魷魚遊戲外，受歡迎的全是當地製作的電視劇或動畫節目。在日本，觀眾廣泛收看韓劇和日本動畫。韓劇也在泰國受到歡迎，與當地製播節目平分天下。

相較於歐洲，亞洲觀眾更偏好在地內容。美國以外地區製作的節目，在英國和法國的人氣榜上分別僅占20%和31%，但在日本、南韓或泰國，美國製作的內容有5周或更久都沒能上榜。

Netflix大約2015年起開始擴大投資亞洲內容，截至9月底，在亞太區擁有3,000萬訂戶，今年前9個月，來自該區的收入占總營收逾10%。

亞洲內容也開始在全球吸睛。例如在南韓闖關生存劇《魷魚遊戲》爆紅後，11月上映的暗黑劇《地獄公使》在亞洲以外地區也獲得關注，儘管人氣不如《魷魚遊戲》。

魷魚遊戲 日本 Netflix

上一則

航運就是強 稱霸日本今年前三大飆股

下一則

韓媒：三星今年將超車英特爾 成全球半導體營收龍頭

延伸閱讀

韓劇「雪降花」被指扭曲民主化歷史 法院駁回禁播申請

韓劇「雪降花」被指扭曲民主化歷史 法院駁回禁播申請
語音助理Alexa要10歲女童嘗試危險挑戰 亞馬遜火速修正

語音助理Alexa要10歲女童嘗試危險挑戰 亞馬遜火速修正
「魷魚遊戲」計畫拍第3季 導演鬆口：正跟Netflix洽談

「魷魚遊戲」計畫拍第3季 導演鬆口：正跟Netflix洽談
「魷魚遊戲」要拍第3季 導演鬆口：正在跟Netflix洽談

「魷魚遊戲」要拍第3季 導演鬆口：正在跟Netflix洽談

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去