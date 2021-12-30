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航運就是強 稱霸日本今年前三大飆股

編譯葉亭均／綜合外電
航運類股今年包辦日本股市漲幅前三名的個股。路透
航運類股今年包辦日本股市漲幅前三名的個股。路透

日本股市即將封關，重啟概念股今年引領漲勢，其中航運類股更是包辦漲幅前三名的個股，至於醫療保健和居家概念股等去年疫情期間的大贏家，今年則是大幅回檔。

盤點日股日經225指數中今年表現最佳的三檔個股，全都是航運股，包括日本郵船（Nippon Yusen）漲幅達265%；川崎汽船（Kawasaki Kisen Kaisha）漲幅達230%；商船三井（Mitsui OSK Lines）漲幅達172%，主要是受惠於高昂的貨櫃運價。分析師預期隨著經濟復甦帶動強勁需求，未來一年表現依然可期。

另外，能源類股和解封概念股表現也亮麗，例如石油開發業者帝石（Inpex）漲幅達92%；旅遊和觀光業回溫帶動星辰手錶（Citizen Watch）和Nikon相機股價分別上漲92%與91%，Nikon也受惠於晶片相關事業預期持續成長的題材。

輸家方面則是醫療保健平台服務業者M3和中外製藥，股價分別跌40%和31%；富豪孫正義的軟銀集團受到中國政府打壓科技股等措施拖累，股價跌34%；去年因疫情而受惠的遊戲股Nexon、以及受新疆強迫勞動議題和棉花價格大漲等因素拖累的Uniqlo母公司迅銷，今年表現不佳，股價分別跌30%左右。

展望2022年，摩根大通看好汽車類股，理由是隨著供應鏈問題消退，公司獲利可望回升。另外，國內通膨升溫也可望帶動房地產類股，資本支出回升也將有助於機械與IT服務類股。

股價 概念股 疫情

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