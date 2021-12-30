福特市值贏通用 五年首見

美國汽車 大廠福特股價 今年來不斷上攻，市值也隨之水漲船高，28日收盤市值衝上將近830億美元，並為五年來首度超越競爭對手通用，儘管雙方差距不到1億美元。

彭博資訊報導，福特28日收盤時市值達到829.62億美元，超車通用的829.16億美元。上次福特市值領先這位宿敵，是在2016年9月14日，福特當日市值衝上482億美元。

福特股價今年來的漲幅逼近130%，股價價位更處於近20年來高峰。福特執行長法利上任14個月以來，帶領這家老牌車廠加速朝電動車 轉型，帶動股價走高。

福特在春季發表電動小貨卡F-150，第一年的供應量已被訂光，且這家汽車製造商計劃2024年前全年電動車產量能達到60萬輛。

通用也打算在2035年前全面實現電動化，沒想到在有望獲准在舊金山推出自動駕駛計程車服務前夕，旗下自駕車事業Cruise的執行長突然離職，令華爾街感到訝異。

摩根史坦利（大摩）分析師12月稍早向客戶表示，福特今年在美國的電動車銷量有望超車通用，原因是通用旗下電動車雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV出現電池起火問題，迫使這家美國最大車廠召回車輛，並導致通用年底前停止生產這些電動車。

福特去年底才推出野馬Mach-E電動休旅車，這是福特的第一款電動車，而通用自2016年就開始銷售Bolt，在電動車領域的根基比福特穩固。

福特今年頭10個月在美國銷售21,703輛Mach-E，而通用同期在美國賣出24,810輛雪佛蘭Bolt。

若通用的Bolt銷量不再增加，大摩估計，福特全年電動車銷量將達到27,399輛，幾乎比通用多賣3,000輛。

不過，福特和通用的市值仍落後於電動卡車新創公司Rivian，這家公司在11月首次公開發行股票（IPO），成為今年來全球最大IPO案，目前市值高達926億美元。電動車大廠特斯拉則以1.09兆美元，穩坐全球市值最大車廠的寶座。