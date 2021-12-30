我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

福特市值贏通用 五年首見

編譯王巧文／綜合報導

美國汽車大廠福特股價今年來不斷上攻，市值也隨之水漲船高，28日收盤市值衝上將近830億美元，並為五年來首度超越競爭對手通用，儘管雙方差距不到1億美元。

彭博資訊報導，福特28日收盤時市值達到829.62億美元，超車通用的829.16億美元。上次福特市值領先這位宿敵，是在2016年9月14日，福特當日市值衝上482億美元。

福特股價今年來的漲幅逼近130%，股價價位更處於近20年來高峰。福特執行長法利上任14個月以來，帶領這家老牌車廠加速朝電動車轉型，帶動股價走高。

福特在春季發表電動小貨卡F-150，第一年的供應量已被訂光，且這家汽車製造商計劃2024年前全年電動車產量能達到60萬輛。

通用也打算在2035年前全面實現電動化，沒想到在有望獲准在舊金山推出自動駕駛計程車服務前夕，旗下自駕車事業Cruise的執行長突然離職，令華爾街感到訝異。

摩根史坦利（大摩）分析師12月稍早向客戶表示，福特今年在美國的電動車銷量有望超車通用，原因是通用旗下電動車雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV出現電池起火問題，迫使這家美國最大車廠召回車輛，並導致通用年底前停止生產這些電動車。

福特去年底才推出野馬Mach-E電動休旅車，這是福特的第一款電動車，而通用自2016年就開始銷售Bolt，在電動車領域的根基比福特穩固。

福特今年頭10個月在美國銷售21,703輛Mach-E，而通用同期在美國賣出24,810輛雪佛蘭Bolt。

若通用的Bolt銷量不再增加，大摩估計，福特全年電動車銷量將達到27,399輛，幾乎比通用多賣3,000輛。

不過，福特和通用的市值仍落後於電動卡車新創公司Rivian，這家公司在11月首次公開發行股票（IPO），成為今年來全球最大IPO案，目前市值高達926億美元。電動車大廠特斯拉則以1.09兆美元，穩坐全球市值最大車廠的寶座。

（美聯社）
（美聯社）

電動車 股價 汽車

上一則

氣候變遷 原物料價屢創新高

延伸閱讀

87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey

87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey
催化轉換器竊案今年逾1700 豐田、福特車主占近半

催化轉換器竊案今年逾1700 豐田、福特車主占近半
科技跌+通膨飆 股指連2日下跌

科技跌+通膨飆 股指連2日下跌
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場