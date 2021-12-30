我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

氣候變遷 原物料價屢創新高

編譯林聰毅／綜合報導

決策者和投資人就財政與貨幣政策對今年通膨的影響爭論不休，但他們可能忽略了另一個重要因素：天氣。世界各地的惡劣天氣對原物料市場造成嚴重破壞，推升了各種商品價格上漲，從電力和房屋供暖到早餐麥片等，無所不漲。

華爾街日報在深度報導中說，受火災、冰凍、洪水、乾旱、颶風和一些地區出現有史以來最炎熱天氣的影響，天然氣、木材、玉米、黃豆、小麥和其它現代商業必需品的價格飆至多年來最高，有些甚至創下歷史新高。

天氣一直是影響大宗商品市場的重要因素。佛羅里達州的寒流推升柳橙汁期貨價格，芝加哥暴風雪助漲天然氣價格。今年陸續出現的極端天氣推高了大宗商品的價格。

持續一年的能源價格下跌導致燃料和穀物產量下降，加上美中貿易戰的影響，為大宗商品價格上漲奠定基礎，而新冠疫情又進一步干擾產出。此後還受到天氣影響。StoneX金融公司資深大宗商品經紀人特納說：「天氣可能是帶動物價上漲的最大因素。」

這一切都是從今年2月開始，當時德州遭冰封，冬季風暴烏里（Uri）推升了對供暖天然氣的需求，全美天然氣現貨價格飆升，天然氣價格創下每百萬英制熱量單位（BTU）23.68美元的紀錄。寒冷天氣還影響了墨西哥灣的化工廠，為PVC管和油漆樹脂等基本材料短缺及價格的上漲埋下因子。

在南美，數十年僅見的乾旱重創農作物，巴西出口大宗玉米枯萎一片，到5月中旬，玉米和大豆期貨價格已漲到數年來最高。乾旱也襲擊了北美，導致西部地區的水電枯竭，引發天然氣與煤炭價格上漲。今年6月北美氣溫創史上同期最高，民眾狂開空調避暑，也促使燃料價格攀升。

在美國北達科他州，乾旱導致蚱蜢大量繁殖，作物遭到啃食，超過120萬英畝的春麥被摧毀，致使美國今年小麥產量下降44%。

加拿大大草原也因乾旱歉收，造成燕麥價格創新高。在巴西，25年來最嚴重的冰凍摧毀了咖啡作物，咖啡豆價格躍升至多年高點。

天然氣 咖啡 巴西

上一則

放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻

下一則

福特市值贏通用 五年首見

延伸閱讀

師大北美基金會成立 明年迎百年校慶

師大北美基金會成立 明年迎百年校慶
加拿大乾旱洪患輪番來襲 全球薯條與芥末大缺貨

加拿大乾旱洪患輪番來襲 全球薯條與芥末大缺貨
漲不停 歐洲瓦斯價格再飆新高

漲不停 歐洲瓦斯價格再飆新高
液化天然氣出口 美明年稱霸

液化天然氣出口 美明年稱霸

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場