氣候變遷 原物料價屢創新高

決策者和投資人就財政與貨幣政策對今年通膨的影響爭論不休，但他們可能忽略了另一個重要因素：天氣。世界各地的惡劣天氣對原物料市場造成嚴重破壞，推升了各種商品價格上漲，從電力和房屋供暖到早餐麥片等，無所不漲。

華爾街日報在深度報導中說，受火災、冰凍、洪水、乾旱、颶風和一些地區出現有史以來最炎熱天氣的影響，天然氣 、木材、玉米、黃豆、小麥和其它現代商業必需品的價格飆至多年來最高，有些甚至創下歷史新高。

天氣一直是影響大宗商品市場的重要因素。佛羅里達州的寒流推升柳橙汁期貨價格，芝加哥暴風雪助漲天然氣價格。今年陸續出現的極端天氣推高了大宗商品的價格。

持續一年的能源價格下跌導致燃料和穀物產量下降，加上美中貿易戰的影響，為大宗商品價格上漲奠定基礎，而新冠疫情又進一步干擾產出。此後還受到天氣影響。StoneX金融公司資深大宗商品經紀人特納說：「天氣可能是帶動物價上漲的最大因素。」

這一切都是從今年2月開始，當時德州遭冰封，冬季風暴烏里（Uri）推升了對供暖天然氣的需求，全美天然氣現貨價格飆升，天然氣價格創下每百萬英制熱量單位（BTU）23.68美元的紀錄。寒冷天氣還影響了墨西哥灣的化工廠，為PVC管和油漆樹脂等基本材料短缺及價格的上漲埋下因子。

在南美，數十年僅見的乾旱重創農作物，巴西 出口大宗玉米枯萎一片，到5月中旬，玉米和大豆期貨價格已漲到數年來最高。乾旱也襲擊了北美，導致西部地區的水電枯竭，引發天然氣與煤炭價格上漲。今年6月北美氣溫創史上同期最高，民眾狂開空調避暑，也促使燃料價格攀升。

在美國北達科他州，乾旱導致蚱蜢大量繁殖，作物遭到啃食，超過120萬英畝的春麥被摧毀，致使美國今年小麥產量下降44%。

加拿大大草原也因乾旱歉收，造成燕麥價格創新高。在巴西，25年來最嚴重的冰凍摧毀了咖啡 作物，咖啡豆價格躍升至多年高點。