市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

老牌加密貨幣 今年表現不如一些競爭幣。根據Arcane Research的資料，在市值前三大的數位貨幣中，加密貨幣交易所幣安發行的「幣安幣」（BNB）今年來狂飆約1300%，遠遠超過「比特幣 」同期間的65%漲幅，也勝過「以太幣 」408%的漲幅。

幣安幣在全世界最大加密貨幣交易所幣安廣泛受採用，它也是幣安智能鏈（Binance Smart Chain）的原生代幣，這個區塊鏈平台支援智慧合約，可運用於去中心化金融和其他應用。Arcane Research表示，幣安智能鏈做為以太坊區塊鏈挑戰者的聲勢日益強大，這帶動了幣安幣的漲勢。

其他競爭幣今年來也強勁上漲，主要受惠於投資人對數位資產和其加密生態體系擴展的興趣爆發成長。舉例來說，和其他支援智慧合約區塊鏈平台相關的加密貨幣Solana和Fantom報酬率也超過幣安幣。

Arcane Research在報告中表示：「雖然比特幣在2021年表現強勁，但我們見到不斷有資金流入競爭幣。」該公司分析師預測與元宇宙、GameFi和想要取代以太坊的「以太幣殺手」等相關加密貨幣將有最強勁的動能。