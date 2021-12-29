三星現代組晶片聯盟 有譜

南韓總統文在寅促請三星和現代集團緊密合作，使這兩家南韓財閥共組車用晶片聯盟機率升高。（路透資料照片）

南韓 總統文在寅促請三星 和現代集團緊密合作，使這兩家南韓財閥共組車用晶片 聯盟的可能性升高。若這兩家企業並肩作戰，不僅有助三星擴大晶片市占率，還可望緩解現代集團面臨的供應鏈瓶頸。

南韓每日經濟新聞旗下Pulse報導，文在寅27日邀請南韓六大企業掌門人共進午餐。青瓦臺發言人表示，文在寅在會中特別向三星和現代提議，盼這兩大企業建立晶片聯盟。

知情人士28日透露，三星和現代的高級管理階層，據說已要求相關部門尋求最好的方式，促進雙方在車用晶片事業建立合作夥伴關係。

自疫情爆發以來，全球大鬧「晶片荒」，對車子連網與電子功能來說很關鍵的車用晶片微控制器（MCU）元件嚴重短缺，迫使許多主要車廠暫停組裝線。同時，晶片產業日益被視為攸關國安的領域。因此南韓政府希望國內科技大廠擴大合作，進而強化南韓整體韌性。

全球MCU市場主要被恩智浦、英飛凌等六大廠把持。三星則把重心放在高效能的系統晶片，雖在2018年推出兩個車用晶片品牌，近期又發表三款新車用晶片，但在市場上仍不成氣候。

韓國時報指出，三星希望透過把旗下車用晶片供應給值得信賴的汽車業者，測試晶片的兼容性，及消費者能否負擔。站在現代的立場，若擴大採購三星晶片，將有助節省成本與推動共同行銷。

另外，面臨晶片缺貨，現代集團正尋求將車用晶片的設計與生產在地化，旗下車用零件部門現代摩比斯（Hyundai Mobis）可以設計，但還需要晶圓廠來生產。國內的三星是不錯的選擇。