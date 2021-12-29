我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

美食品價格 明年還會漲

編譯黃淑玲／綜合報導
明年美國超市裡幾乎各類食物都會漲價。(路透資料照片)
明年美國超市裡幾乎各類食物都會漲價。(路透資料照片)

咖啡、芥末醬到美乃滋，美國幾乎所有食品價格明年都將變貴。許多食品製造商都計畫在2022年，調漲從通心粉、奶酪到零食等一系列產品的價格。

華爾街日報引用消費趨勢與購物心理研究公司IRI的數據估計，美國食品價格將在明年上半年平均漲約5%，實際漲幅則依店家與區域而異。SpartanNash公司執行長薩爾山說，所有東西都會漲，農產品、乳製品，以及麵包、果汁等包裝食品明年都會變貴。

華爾街日報引述備忘錄指出，卡夫亨氏已通知零售商要調升許多產品售價，包括布丁、芥末醬等，部分品項的漲幅達20%。億滋國際也已宣布，明年1月起，在美國銷售的餅乾、糖果及其他商品的售價將調漲6%-7%。通用磨坊、金寶湯1月起也將調高售價。

明年美國食品價格的漲幅將介於2%到20%，馬鈴薯、芹菜等蔬菜因運輸成本較高，漲幅較明顯。

今年農作物產品價格已大漲，芝加哥玉米期貨今年來大漲40%，黃豆期貨攀揚26.6%，小麥期貨揚升24.4%，已激勵農民擴大種植相關農作物。IHS Markit預測，2022年農民將種植大約2.3億英畝的黃豆、小麥和玉米，比去年的新高紀錄多了約200萬英畝。

但明年在地緣政治與天氣等諸多因素的影響下，農作物價格將更加震盪。

分析師認為，地緣政治將是牽動行情的最主要因素，包括美中緊張、俄羅斯在烏克蘭邊境增兵等。   

華爾街 邊境 咖啡

上一則

全球供應鏈 明年恐繼續卡卡

下一則

疫情攪亂下季經濟 專家調降成長預測

延伸閱讀

美國企業重金搶MBA應屆畢業生 年薪15.5萬創新高

美國企業重金搶MBA應屆畢業生 年薪15.5萬創新高
囤糧逼高糧價？日媒：中國儲備達全球庫存一半以上

囤糧逼高糧價？日媒：中國儲備達全球庫存一半以上
俄烏一家親？普亭緊盯地緣政治 心中早有盤算

俄烏一家親？普亭緊盯地緣政治 心中早有盤算
馬斯克被爆住豪宅、還想買豪宅 本人透過電郵否認了

馬斯克被爆住豪宅、還想買豪宅 本人透過電郵否認了

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高