美食品價格 明年還會漲

明年美國超市裡幾乎各類食物都會漲價。(路透資料照片)

從咖啡 、芥末醬到美乃滋，美國幾乎所有食品價格明年都將變貴。許多食品製造商都計畫在2022年，調漲從通心粉、奶酪到零食等一系列產品的價格。

華爾街 日報引用消費趨勢與購物心理研究公司IRI的數據估計，美國食品價格將在明年上半年平均漲約5%，實際漲幅則依店家與區域而異。SpartanNash公司執行長薩爾山說，所有東西都會漲，農產品、乳製品，以及麵包、果汁等包裝食品明年都會變貴。

華爾街日報引述備忘錄指出，卡夫亨氏已通知零售商要調升許多產品售價，包括布丁、芥末醬等，部分品項的漲幅達20%。億滋國際也已宣布，明年1月起，在美國銷售的餅乾、糖果及其他商品的售價將調漲6%-7%。通用磨坊、金寶湯1月起也將調高售價。

明年美國食品價格的漲幅將介於2%到20%，馬鈴薯、芹菜等蔬菜因運輸成本較高，漲幅較明顯。

今年農作物產品價格已大漲，芝加哥玉米期貨今年來大漲40%，黃豆期貨攀揚26.6%，小麥期貨揚升24.4%，已激勵農民擴大種植相關農作物。IHS Markit預測，2022年農民將種植大約2.3億英畝的黃豆、小麥和玉米，比去年的新高紀錄多了約200萬英畝。

但明年在地緣政治與天氣等諸多因素的影響下，農作物價格將更加震盪。

分析師認為，地緣政治將是牽動行情的最主要因素，包括美中緊張、俄羅斯在烏克蘭邊境 增兵等。