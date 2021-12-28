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明年聚焦中股上漲 分析師：新興市場明年中發動漲勢

編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，明年資金可能會輪動至中國股市。 路透
分析師認為，明年資金可能會輪動至中國股市。 路透

多位分析師認為，新興市場資產明年看漲，原因是溫和的通膨和經濟成長加速將帶動資產上漲，但可能要等到明年下半年才有機會迎來有利行情。

這是包括高盛集團、摩根士丹利、摩根大通等投資機構的共識，分析師們提出對開發中國家股市、債券和貨幣的新一年展望，尤其預期中國股市上漲、波蘭、捷克和匈牙利等國的本幣債券上漲。

年中行情回溫將代表新興市場類別在歷經2018年來最差年度表現後，將迎來轉折。雖然今年的題材主要圍繞在消費者物價上漲、疫苗接種不均以及聯準會緊縮政策的相關預期帶動美元升值，但較有利的因素可望在明年發酵。分析師們指出，投資人已經見到新興市場出現回溫跡象，因決策者升息強硬對抗通膨，而美國經濟成長見頂可能會把優勢讓回給開發中經濟體。

摩根大通資產管理公司駐香港首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「2021是個已開發市場在經濟成長表現勝過新興市場的年度，而這必須逆轉。」

許長泰說，一些開發中國家的疫苗接種率上升，將帶來更有利的環境，此時正值供應鏈問題有趨穩跡象。此外，美國政策利率可能仍低於整體通膨率，強化追逐收益的行動。

這對新興國家的投資者是有利的。MSCI新興市場股市指數今年來已下跌逾5%，相對於美股是接近2001年來最低水準。新興市場本幣債券將寫下2015年來最糟年度表現，至於美元債則是邁向2008年全球金融危機以來第三度虧損。

不過分析師認為，隨著聯準會轉向鷹派、暗示明年三度升息，美國經濟成長可能見頂，再加上新興市場經濟活動回溫，可能有助於再度擴大雙方之間的差距。

至少23個新興市場與邊境國家今年已經升息，可能溫和影響通膨並提高新興市場資產的實質報酬，尤其是股票和本幣債券。與此同時，來自亞洲的貨運增加，顯示供應鏈瓶頸可能舒緩，這也會緩和物價壓力。

另一個可能對新興市場有利因素是，中國的政策立場趨於緩和，在打壓房市之際出手支撐經濟。

新興市場 債券 分析師

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