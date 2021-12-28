散裝船載咖啡豆 解運送難題
一艘滿載羅布斯塔咖啡豆、名為「老鷹號」的散裝貨船，由印尼蘇門答臘楠榜出發，穿過地中海，橫渡大西洋，航向美國路易斯安那州紐奧良。它在咖啡貿易世界裡吸引到許多目光，因為這是時隔20多年後，業界首次再度使用散裝貨船載運咖啡豆。
彭博資訊報導，改用散裝貨船是現在咖啡業蓬勃發展的實驗之一。咖啡豆生產者、烘焙商和貿易商，都在現今前所未有的海運大打結危機裡，找尋各種突圍方法。
包下「老鷹號」的新加坡咖啡貿易商Olam食材公司資深副總裁達萬說：「我們看到原定的海運船期延誤，客戶苦於不能及時收到咖啡，所以開始考慮用散裝船來運貨。」他說，請教一些老交易商，「他們會告訴你，80年代末期或90年代初期就是用這種船運咖啡。對我們而言，這是個新做法」。
全球最大的阿拉比卡咖啡合作社，巴西的Cooxupe也開始利用散裝貨輪由聖多斯港輸出咖啡豆。Cooxupe商務主管迪亞斯表示，一家客戶本月初租下散裝船載運10.8萬袋的咖啡豆到歐洲，該合作社下個月還會再安排兩艘沒有貨櫃的船來出貨。
迪亞斯說：「一些客戶決定嘗試這方式來解決海運瓶頸，但運作起來有點複雜。」若不以貨櫃運輸，從產地接收產品後的陸運就比較麻煩，散裝船到達目的港後，也只有一部分的港口有足夠的設備，來將一袋袋的咖啡豆從船上舉放到陸地。
過去20多年，咖啡豆的貨運方式，如果不是大量直接倒入特製貨櫃，就是成袋堆疊在貨櫃內，方便鐵路與海運運輸。Cooxupe原本預計用兩天時間把咖啡豆裝上船，結果遇雨導致作業中斷，前後花了五天才完成。實際成本算下來也比原估高，必須再回頭跟客戶協調提高運價。全球最大的羅布斯塔咖啡豆生產國越南目前有成堆的咖啡豆無法順利出口。Olam的達萬說，已聽說有多艘散裝貨船在準備中，他的公司也考慮這個選項。
迪亞斯認為，咖啡豆的物流瓶頸明年上半年都還無法解決，因為現在Omicron變種病毒的大流行，又讓各國祭出新的隔離措施，「全世界物流都受阻，要解開這個結需要較長的時間」。
荷蘭合作銀行農業大宗商品研究主管梅拉認為，如果巴西和越南都能改善貨運問題，以這兩國羅布斯塔咖啡豆創紀錄的產出來看，咖啡豆的價格可能走跌。
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