散裝船載咖啡豆 解運送難題

為了解決運送問題，業界再度使用散裝船載咖啡豆。(路透資料照片)

一艘滿載羅布斯塔咖啡 豆、名為「老鷹號」的散裝貨船，由印尼蘇門答臘楠榜出發，穿過地中海，橫渡大西洋，航向美國路易斯安那州紐奧良。它在咖啡貿易世界裡吸引到許多目光，因為這是時隔20多年後，業界首次再度使用散裝貨船載運咖啡豆。

彭博資訊報導，改用散裝貨船是現在咖啡業蓬勃發展的實驗之一。咖啡豆生產者、烘焙商和貿易商，都在現今前所未有的海運大打結危機裡，找尋各種突圍方法。

包下「老鷹號」的新加坡咖啡貿易商Olam食材公司資深副總裁達萬說：「我們看到原定的海運船期延誤，客戶苦於不能及時收到咖啡，所以開始考慮用散裝船來運貨。」他說，請教一些老交易商，「他們會告訴你，80年代末期或90年代初期就是用這種船運咖啡。對我們而言，這是個新做法」。

全球最大的阿拉比卡咖啡合作社，巴西 的Cooxupe也開始利用散裝貨輪由聖多斯港輸出咖啡豆。Cooxupe商務主管迪亞斯表示，一家客戶本月初租下散裝船載運10.8萬袋的咖啡豆到歐洲，該合作社下個月還會再安排兩艘沒有貨櫃的船來出貨。

迪亞斯說：「一些客戶決定嘗試這方式來解決海運瓶頸，但運作起來有點複雜。」若不以貨櫃運輸，從產地接收產品後的陸運就比較麻煩，散裝船到達目的港後，也只有一部分的港口有足夠的設備，來將一袋袋的咖啡豆從船上舉放到陸地。

過去20多年，咖啡豆的貨運方式，如果不是大量直接倒入特製貨櫃，就是成袋堆疊在貨櫃內，方便鐵路與海運運輸。Cooxupe原本預計用兩天時間把咖啡豆裝上船，結果遇雨導致作業中斷，前後花了五天才完成。實際成本算下來也比原估高，必須再回頭跟客戶協調提高運價。全球最大的羅布斯塔咖啡豆生產國越南 目前有成堆的咖啡豆無法順利出口。Olam的達萬說，已聽說有多艘散裝貨船在準備中，他的公司也考慮這個選項。

迪亞斯認為，咖啡豆的物流瓶頸明年上半年都還無法解決，因為現在Omicron變種病毒的大流行，又讓各國祭出新的隔離措施，「全世界物流都受阻，要解開這個結需要較長的時間」。

荷蘭合作銀行農業大宗商品研究主管梅拉認為，如果巴西和越南都能改善貨運問題，以這兩國羅布斯塔咖啡豆創紀錄的產出來看，咖啡豆的價格可能走跌。