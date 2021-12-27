政策撐盤 土耳其幣周升50%

土耳其政策激勵，里拉周線對美元飆升逾50%。（路透）

土耳其央行 悄悄拋售美元，加上政府承諾為本幣存款匯損埋單，激勵土耳其里拉周線對美元飆升逾50%。

土耳其里拉24日（上周五）連續第五個交易日升值，終場報10.6386里拉兌1美元，為戲劇性的一周畫下句點。里拉20日（上周一）急貶至18.4里拉兌1美元的空前新低，延續數月來因一連串降息和通膨顧慮而起的頹勢。但是政府干預措施翻轉里拉走勢。

交易員估計，過去一周來，政府干預匯市已造成央行失血逾80億美元。從官方數據看不出央行拋匯跡象，但路透報導指出，國營銀行在央行支持下拋售美元，透過這種「後門」拋匯大幅拉升里拉。

銀行員向路透表示，據他們估算，光上周頭三天，央行外匯存底淨額就陡降85億美元，12月來總計失血近180億美元。

此外，土耳其總統厄多安20日宣布，里拉存款的外幣匯兌損失將由財政部和央行撥款補償。消息傳出，引爆里拉史上最大盤中漲勢。

厄多安24日表示，宣布這項「反美元化」計畫後，本幣存款已大增238億里拉（22.6億美元）。他還矢言，不再以升息作為抑制通膨的手段，將改以投資 、聘僱、生產、出口和經常帳順差帶動經濟擴張。

然而，銀行監督機構BDDK的資料顯示，土耳其民眾繼前一周大買美元後，21日個人存款帳戶持有的強勢貨幣總額升至1637億美元，與20日差不多。24日總額大致持平在1638億美元。

私人投資銀行Brown Brothers Harriman首席全球外匯策略師溫辛（音譯）說：「我們推測，調節部位和悄悄干預，仍將主導匯率 走勢。

即使里拉回穩，通膨壓力仍強，將持續侵蝕本幣的價值。」

土耳其11月通膨率超過21%，分析師預估明年可能會衝破30%。