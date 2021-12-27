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電動車股行情 明年回歸基本面

編譯林聰毅／綜合報導

在大量資金入場炒作下，今年電動車業者的股價狂飆，但明年可能須回歸基本面，投資人要看實際的交車量。

CNBC報導，今年投資人的資金大舉湧入Rivian和Lucid汽車公司，使這兩家電動車公司總市值達1,500億美元，但這兩家公司都還沒有可觀的營收，因為才剛開始要交車給消費者。

Canoo、Lordstown汽車及 Fisker等其他美國電動車製造商，在過去一年多上市，市值遠低於Rivian等公司，但都承諾在2022年或2023年開始交車。

唯一有實際銷售業務的美國純電動車業者特斯拉，市值在上個月升抵1.2兆美元的高峰。除了特斯拉的四款車，消費者還可選購其他老牌車廠的電動車，較受歡迎者包括雪佛蘭Bolt、日產Leaf等。

投資人認為，從2022年開始，更多電動車公司都將大規模量產汽車。Drake Star合夥公司的科技投資銀行家戈隆柏指出，問題在於誰會開始生產電動車，而且能把投資人的興趣與投資，轉化為交車量和消費者滿意度。

戈隆柏表示，Rivian的R1T卡車一年前開放預購後，截至12月15日，已接獲7.1萬輛R1T卡車和R1S休旅車的預購單，Rivian將接受預購訂單到2023年底，之後才會履行訂單。

電動轎車生產商Lucid今年7月透過與特殊目的併購公司（SPAC）合併後上市，目前市值接近640億美元，但今年至9月為止的營收只有71.9萬美元。

電動車 投資 汽車

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