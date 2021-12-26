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債市績效差 明年仍不妙

編譯任中原／綜合外電
由於通膨升高，全球債市今年來的報酬率為負4.8%，表現可能是1999年以來最慘澹的一年。新華社
由於通膨升高，全球債市今年來的報酬率為負4.8%，表現可能是1999年以來最慘澹的一年。新華社

由於通膨升高，全球債市今年來的報酬率為負4.8%，表現可能是1999年以來最慘澹的一年。展望2022年，由於多國央行將提前緊縮信用，債市投資風險仍高。

英國金融時報（FT）報導，廣泛評估全球規模68兆美元公債與公司債表現的彭博－巴克萊全球綜合債券指數，今年來的投資報酬率為負4.8%，主要受到兩段期間的賣壓拖累。

第一波是今年初投資人預期在新冠疫情退潮後，經濟成長與通貨膨脹將持續升高，帶動市場的「通貨再膨脹行情」，大拋長期公債；第二波是今年秋季時各國央行暗示將升息以抑制通膨，引發短債賣壓。

美國11月消費者物價（CPI）年升6.8%後，10年期公債殖利率升到1.49%，高於今年初時的0.93%，同期間2年期公債殖利率也從0.12%升到0.65%。

安本標準投信公司經理人亞雷表示，通膨率高達6%以上時，公債不是良好的投資標的，明年債市情勢依然詭譎，若各大央行比預期更早升息，債市將再受震撼。

但一些經理人認為，現在要說債市多頭行情已結束，仍言之過早，因為美國聯準會（Fed）官員雖然預測明年將升息3碼，但目前美債10年期殖利率仍遠低於今年3月時的高峰。

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