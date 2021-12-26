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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

Omicron疫情增添船員輪調難度 恐惡化供應瓶頸

編譯易起宇／綜合外電
新型變種病毒Omicron疫情蔓延，讓許多船員滯留海上，上船工作的時間已超過合約期限，卻還下不了船。 路透
新型變種病毒Omicron疫情蔓延，讓許多船員滯留海上，上船工作的時間已超過合約期限，卻還下不了船。 路透

由於新冠肺炎Omicron變種病毒持續蔓延，阻礙了貨輪業者替換船員的能力，上萬名船員都已在船上工作超過11個月，超過合約規定的最長期限。

華爾街日報報導，航商、船員仲介業者和產業機構估計，在全球150萬名船員中，約只有25%已完整接種疫苗，在多國限制尚未接種疫苗的民眾行動之際，船員的低接種率也限制了船員輪班的安排。

亞洲許多港口都已要求船員，在下船前需等待七至十天，以確保船員未染疫。同時，許多前往港口城市以上船工作的船員，都也被擋在要求出示完整接種疫苗證明的邊境管制處。

國際航運商會（ICS）表示，去年底最多船員受困船上時，近40萬人在船上工作的時間超過合約期限好幾個月，目前滯留船上的船員數約為20萬人。

新加坡Synergy海事集團執行長烏尼（Rajesh Unni）說：「每次（新冠病毒）一出現變異株，邊境就會關閉，各國政府限制民眾移動，卻又希望貨物能正常移動。」「我們已看到56國為防堵Omicron病毒而緊縮旅遊限制，一些從南非飛來的船員已返回南非，或在飯店隔離。」

多國已嘗試在遏止疫情擴散、和維持貨物在世界各地流通之間取得平衡。美國、印尼和希臘等海運國家都已表示，會視船員為「必要工作者」（essential workers），但一名希臘政府高級官員表示，跨境協調的難度已拖累進展，其中一個阻礙是，許多港口、機場等入境關口都未收到要讓船員優先入境的明確指示，船員也沒拿到可優先通關和出境的適當文件。

Cargrill海運公司總裁狄里曼表示：「船員仍未被認定為必要工作者，但少了他們，人們就無法取得食物、藥品和其他必需品。」

疫苗 邊境 南非

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