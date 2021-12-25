今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

輝瑞-BNT 新冠疫苗 的開發藥廠BioNTech（簡稱BNT）總部，位於德國 的梅因斯（Mainz）市，今年梅因斯市府官員有非常好的理由慶祝聖誕節——由BNT收到的稅金，估計約有10億歐元（11.3億美元）。

倫敦金融時報（FT）報導，梅因斯市市長艾伯林說：「疫情期間，梅因斯成了世界藥房。」他誓言將利用因為BNT藥廠做為抗疫樞紐而得到的稅收，還清市府債務。另外，德國某些公司稅稅率可以由地方政府設定，因此艾伯林宣布要調降公司稅，以吸引更多生物科技業者到該市投資。

報導致出，輝瑞-BNT疫苗目前全球出貨量已超過20億劑；BNT今年全年淨利朝逾100億歐元邁進。今年前九個月，估計BNT總共上繳超過30億歐元稅金，不過這些稅金並未全數進入梅因斯市的市庫，因為BNT在美國和德國其他城市也有據點。

過去幾個月來，梅因斯市官員一直不願公開確認BNT繳了多少稅金。不過這個人口22萬的萊茵河畔的城市，2021年的公司稅收入，由2020年的1.73億歐元一躍超過10億歐元，幾乎可說全拜BNT一家公司之賜。

梅因斯市不想學賓士汽車（Mercedes-Benz）所在的城市辛德爾芬根（Sindelfingen），那樣亂花大筆超額徵收到的稅金。辛德爾芬根市最近用這些「意外之財」，用大理石鋪設斑馬線。

梅因斯市財政主管貝克表示，市府的第一優先事項是在明年年底前，清償6.34億歐元的現金債務（短期貸款）。根據德國央行的數據，梅因斯所在的萊茵蘭-法耳次邦是全德國人均短期債務最高的一邦，過去十年都加入負債紓困計畫。現在翻轉窮困，梅因斯市2021年盈餘近11億歐元。

市長艾伯林要把握這個轉運的機會，但他深知不能只靠一家公司。他說：「我們將善用目前的財務地位和預算盈餘，打造全球科學與生物科技中心。」