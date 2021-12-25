我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

慶祝聖誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

編譯黃淑玲／綜合外電
BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社
BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

輝瑞-BNT新冠疫苗的開發藥廠BioNTech（簡稱BNT）總部，位於德國的梅因斯（Mainz）市，今年梅因斯市府官員有非常好的理由慶祝聖誕節——由BNT收到的稅金，估計約有10億歐元（11.3億美元）。

倫敦金融時報（FT）報導，梅因斯市市長艾伯林說：「疫情期間，梅因斯成了世界藥房。」他誓言將利用因為BNT藥廠做為抗疫樞紐而得到的稅收，還清市府債務。另外，德國某些公司稅稅率可以由地方政府設定，因此艾伯林宣布要調降公司稅，以吸引更多生物科技業者到該市投資。

報導致出，輝瑞-BNT疫苗目前全球出貨量已超過20億劑；BNT今年全年淨利朝逾100億歐元邁進。今年前九個月，估計BNT總共上繳超過30億歐元稅金，不過這些稅金並未全數進入梅因斯市的市庫，因為BNT在美國和德國其他城市也有據點。

過去幾個月來，梅因斯市官員一直不願公開確認BNT繳了多少稅金。不過這個人口22萬的萊茵河畔的城市，2021年的公司稅收入，由2020年的1.73億歐元一躍超過10億歐元，幾乎可說全拜BNT一家公司之賜。

梅因斯市不想學賓士汽車（Mercedes-Benz）所在的城市辛德爾芬根（Sindelfingen），那樣亂花大筆超額徵收到的稅金。辛德爾芬根市最近用這些「意外之財」，用大理石鋪設斑馬線。

梅因斯市財政主管貝克表示，市府的第一優先事項是在明年年底前，清償6.34億歐元的現金債務（短期貸款）。根據德國央行的數據，梅因斯所在的萊茵蘭-法耳次邦是全德國人均短期債務最高的一邦，過去十年都加入負債紓困計畫。現在翻轉窮困，梅因斯市2021年盈餘近11億歐元。

市長艾伯林要把握這個轉運的機會，但他深知不能只靠一家公司。他說：「我們將善用目前的財務地位和預算盈餘，打造全球科學與生物科技中心。」

BNT 德國 疫苗

上一則

前人行長周小川：推進上海證券市場 有必要開闢國際板

下一則

國際油價周線收紅 市場緊盯OPEC+下一步動向

延伸閱讀

疫情威脅 伯利恆聖誕慶祝活動規模減縮

疫情威脅 伯利恆聖誕慶祝活動規模減縮
哈利梅根一家聖誕合體 愛女首度曝光 女王也沒見過本人

哈利梅根一家聖誕合體 愛女首度曝光 女王也沒見過本人
北美聖誕票房大戰 蜘蛛人穩坐冠軍 打趴基努李維

北美聖誕票房大戰 蜘蛛人穩坐冠軍 打趴基努李維
現任總統首位 拜登訪兒童醫院過聖誕 不甩右派嘲諷暗語

現任總統首位 拜登訪兒童醫院過聖誕 不甩右派嘲諷暗語

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31

超人氣

更多 >
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財
CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」

CIA專家與退將警告 美國距離爆發內戰「比想像中更近」
網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人

網紅批李靚蕾「知渣選渣」：王力宏沒騙妳，妳幫他騙人
聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭

聖誕節航空因疫大亂 旅客受困 1機場滿地毯子枕頭