貨櫃運價漲不停 淡月大驚奇

全球貨櫃輪市場不斷上演驚奇行情，時序已來到歐美都準備要過新年假期時間，運價還是一直漲不停。上海航交所24日公布最新上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）連四周創高，所有遠洋線運價全面走揚，美東線漲勢擴大。

貨櫃輪運輸已進入淡季，運價指數主要航線運價卻持續創新高，法人預估，台灣貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第4季營收與獲利表現，有機會比第3季旺季還好，甚至優於先前法人預估，隨著第4季獲利衝高，全年獲利可觀。

明年元月又有亞洲準備放春節前的趕出貨潮加持，全球多家知名海運業者都已宣布要加收GRI（綜合費率上漲附加費），推估在GRI助威下，明年第1季營運也相當可期。

24日公布的SCFI較上周續漲21.28點，來到4,956.02點，連七周走揚、連四周創高。

美西線每FEU（標準40呎櫃）運價續增25美元，價格7,444美元，同締新猷；美東線本周漲幅最大，價格上揚368美元，漲幅達3.35%，來到11,351美元，業界感到非常驚訝，因為在淡月裡美東線連兩周上漲，逐步朝遠東到美東線的天價11,976美元挺進。

有貨攬業者直言，從來沒有淡月運價出現這種走勢，全球運價已經接近天價，歐、美已經在準備過節，亞洲還有一堆貨等著出口，原本都期望運價走低，然而運價只是在11月時小回，12月一路上演反彈行情，而且最淡的12月底還持續在漲，這樣代表很多貨還在等著上船。

另外，不只是遠東到北美線走勢強勁，根據最新一期報價，遠東到歐洲線每TEU（標準20呎櫃）運價也連四漲，本周小漲68美元至7,671美元，上漲0.89%，同處歷史高檔；遠東到地中海價格來到7,420美元，漲幅1.24%。

至於近洋線則是漲、跌互見，遠東到日本 關西、遠東到日本關東分別較前一周下跌13美元、1美元；遠東到南韓較前一周大漲44美元；遠東到東南亞 則較前一周上漲25美元。