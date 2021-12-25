乳清蛋白原料漲 衝擊健身族荷包

英國電商THG旗下的myprotein.com網站，主要販售乳清蛋白等運動營養補充品，但分析師 警告，蛋白質價格大漲，可能壓縮THG的利潤 。THG股價 今年來已慘跌逾70%，最新情況無疑是雪上加霜。而對追求增肌的健身人士而言，在萬物齊漲的年代下，這恐怕同樣不是好消息。

券商Jefferies分析師葛齊尼克（James Grzinic）24日下修對THG未來三年的利潤預測，主要是濃縮乳清蛋白（WPC）的成本提高。WPC-34主要用來製造運動營養品，例如奶昔和能量棒，THG旗下的myprotein.com網站皆有販售。

葛齊尼克在給客戶的報告中表示，「我們預期WPC-34過去三個月來漲了10%的情況，會持續影響短期利潤的展望」。

彭博資訊之前報導，THG打算出售資產，並已經在討論要讓公司下市，THG股價應聲走高，截至23日收盤的四天來大漲超過20%，眼看就要交出上市以來最強周線漲勢的成績。不過該公司股價今年來跌逾70%，是歐洲今年表現最遜的股票之一，主要是因為分析師質疑其Ingenuity部門的前景。此部門主要是協助品牌在網路上行銷產品。

葛齊尼克把對THG的目標價從700便士調降至600便士，不過維持買進的評等。該股24日在倫敦午盤挫跌逾2%，報225便士。該公司2020年9月辦理IPO，發行價為500便士。今年初時THG最高曾觸及799.4便士，最低跌至167.2。