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香檳價飆升33% 漲勢超美股

編譯季晶晶、劉忠勇／綜合報導
上等香檳今年1-11月價格暴漲33.7%。（路透）
上等香檳今年1-11月價格暴漲33.7%。（路透）

美股史坦普500指數23日衝上歷史高點，為今年來第68次創新高，今年來累積逾25%，但其實另一種商品今年來報酬率更「香醇」：上等香檳，今年1-11月價格暴漲33.7%。

美股今年來漲勢迅猛，但近來因為新冠肺炎變異株Omicron快速蔓延，引發市場擔心多國重啟封禁措施，導致漲勢降溫，投資人甚至還擔心今年「耶誕行情」可能泡湯。不過，最新分析顯示Omicron變異株所造成的重症住院風險似乎比之前的變異株還低，激勵史坦普500指數23日收漲0.75至4,716.75點，為歷史新高。

這也讓投資人期待耶誕行情將再上演，但卻也憂慮，因為美國聯準會（Fed）預估明年會升息三次，拜登政府力推的「重建美好未來」支出法案又卡關，可能抑制漲勢。

相較下，上等香檳因為供應較少，富豪投資人的需求強勁，今年來價格節節高升。

英國金融時報（FT）報導，以Liv-ex香檳50指數評估的香檳價格，今年1-11月飆漲33.7%，是史上最佳表現，漲幅也甚於MSCI AC世界指數同期的12.4%。光是10和11月的漲勢，就貢獻Liv-ex香檳50指數的逾半數漲幅。

Live-ex共同創辦人吉伯斯（Justin Gibbs）說，「香檳向來像年金，從來都不是表現最好的，但每年總能漲8%-10%」。

在精品葡萄酒市場，相較於能被保存多年、且次級市場很發達的頂級波爾多或勃根地葡萄酒，上等香檳的價格變動較小，因為香檳傳統上是慶賀用的飲料，通常在出廠幾年內就被消費掉，所以供需穩定。

不過，今年香檳的需求激增且供應受限，帶動價格走高。在需求面，除了傳統葡萄酒投資人和飲用者的興趣變濃，葡萄莊園自釀的酒農香檳（Grower Champagnes）興起，也提振了需求。Oeno集團葡萄酒總監納克（Justin Knock）另指出，美國市場的需求成長強勁，因當地買家在疫情期間投資股票賺進豐厚獲利。

供應卻日益吃緊。香檳產業協會去年疫期間決定減產，隨後，霜凍和黴菌導致葡萄收成欠佳，產量減少，意味香檳酒莊可能自行保留更多陳年頂級香檳。

根據Liv-ex，今年最受歡迎的酒款之一是Salon 2002，12瓶的價格暴漲80%到10,000英鎊。Louis Roederer的Cristal Rose 2008上漲60%，Dom Pérignon 2008和Krug 2000各漲46%和62%。

投資 指數 史坦普500

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