美千禧富豪 青睞加密幣

根據調查，美國千禧世代富豪的財富中有很大部分是加密貨幣。(路透資料照片)

最新調查顯示，美國千禧世代百萬富豪的財富中有很大一部分是加密貨幣 ，且近半數受訪者計劃明年還要增持加密幣。最大加密貨幣比特幣 24日在市場樂觀情緒帶動下，盤中突破5.1萬美元關卡。

CNBC百萬富豪調查顯示，在千禧世代百萬富豪中，48%計劃未來一年內加碼加密幣，另有39%打算維持現行部位，只有6%打算減持。CNBC的調查對象為可投資 資產達100萬美元以上者（不含現居住宅）。

在千禧世代百萬富豪中，83%持有加密貨幣，53%的人至少半數資產為加密貨幣，更有近33%受訪者至少75%的資產為比特幣、乙太幣等加密貨幣。這與較年長的百萬富豪形成鮮明對比。調查顯示，在嬰兒潮世代裡，僅4%百萬富豪持有加密貨幣，X世代持有加密貨幣的受訪者比率也不到25%。不少千禧和Z世代投資人靠加密貨幣成為百萬富豪，預料加密貨幣未來也是其投資主力，使財富管理業者陷入兩難：私人銀行、財富管理及投顧的既有業務，主要服務不太碰加密貨幣相關資產的較年長客戶，但這些業者的未來，卻繫於尋求加密貨幣產品和相關建議的下一代客戶。比特幣本月初跌破5萬美元大關，這兩天又悄悄回升到5萬美元附近。